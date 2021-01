Vaikka osalle seksin myyjistä prostituutio perustuisi vapaaseen valintaan eikä sillä olisi heille kielteisiä vaikutuksia, yhteiskunnallisen päätöksenteon on perustuttava heikommassa asemassa olevien näkökulman huomioimiseen.

Viime aikoina prostituutiosta käydyssä julkisessa keskustelussa näkökulmat ovat painottuneet kannanottoihin siitä, onko kyseessä yksilön vapaaehtoisesti valitsema palkkatyö vai pakotettu toiminta.

Vapaaehtoisesti seksiä myyvien tietoista valintaa ja turvallisia työskentelyolosuhteita korostavat puheenvuorot kuvaavat prostituutiosta yhtä näkökulmaa, mutta ne eivät edusta kaikkia prostituution piirissä olevia ihmisiä ja siihen liittyviä laaja-alaisia ongelmia.

Prostituution moniulotteinen tarkastelu osoittaa, että ilmiö liittyy vahvasti sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen, huono-osaisuuteen, rasismiin ja sukupuolten väliseen epätasa-arvoon. Lisäksi sillä voi olla vakavia seurauksia prostituutiossa hyväksikäytetylle yksilölle.

Vaikka osalle seksin myyjistä prostituutio perustuisi vapaaseen valintaan eikä sillä olisi heille kielteisiä vaikutuksia, yhteiskunnallisen päätöksenteon on perustuttava ilmiön laajempaan tarkasteluun ja heikommassa asemassa olevien näkökulman huomioimiseen. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta keskeistä on se, miten sääntely vaikuttaa niiden ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, joilla ei ole mahdollisuutta valita.

Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan seksin ostaminen on laillista silloin, kun kyseessä ei ole alaikäinen henkilö tai parituksen tai ihmiskaupan uhri. Ostajan näkökulmasta on kuitenkin mahdoton tunnistaa, milloin seksiä myyvä henkilö on paritus- tai ihmiskaupparikoksen uhri. Ostaja ei voi myöskään tietää, millaiset köyhyyteen, elämänhistoriaan, päihteidenkäyttöön tai muuhun huono-osaisuuteen liittyvät tekijät voivat heikentää seksiä myyvän henkilön valinnanvapautta.

Erityisten riskiryhmien lisäksi myös aivan tavanomaisissa elämäntilanteissa elävät lapset ja nuoret kohtaavat varsin usein seksinostoyrityksiä. Myös Suomessa tapahtuu lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa.

Prostituution laillistaminen on yhteydessä ihmiskaupan määrän kasvuun (Cho, Dreher & Neumayer 2012). Esimerkiksi oikeusministeriön tilaaman, seksin ostokieltoa käsittelevän selvityksen (Niemi & Aaltonen 2013) mukaan Saksassa ja Hollannissa toimilupiin perustuva bordellijärjestelmä näyttää lisänneen laillisen prostituution lisäksi myös ihmiskauppaa ja laitonta prostituutiota. Ruotsissa voimassa olevan seksin ostokiellon katsotaan sen sijaan hillinneen prostituution yleistymistä.

Prostituutiopolitiikan tavoitteena tulee olla ihmisoikeuksien ja heikommassa asemassa olevien puolustaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Siksi seksiä myyvien henkilöiden asemaa ei tule heikentää myynnin kriminalisoinnilla. Kaikki seksin myyjiin kohdistuvat kiellot tulee purkaa muun muassa ulkomaalaislain ja järjestyslain osalta siten, että epäily seksin myymisestä tai prostituutiossa toimiminen ei ole käännytysperuste eikä seksin myynti ole kiellettyä julkisella paikalla.

Yksi keskeisimmistä keinoista prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseksi on kieltää seksin ostaminen kokonaan. Kysyntään puuttumalla on mahdollista vähentää kaikkia prostituution yksilölle ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja.

Anniina Piiroinen

toiminnanjohtaja

Exit – pois prostituutiosta ry

