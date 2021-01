Äitini oppi valvomaan öisin, koska silloin oli turvallinen olo.

Viikon tärkein uutinen minulle ei käsitellyt koronavirusta eikä Venäjää vaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Helsingin Sanomien tiedesivuilla (27.1.) kerrottiin Turun yliopiston johtaman kansainvälisen ryhmän tutkimuksesta, jonka tulokset olivat sen verran raflaavia, että väittely niistä on jo alkanut.

Tutkimustieto uudesta kansansairaudesta oli tärkeää ilmankin, mutta minua juttu kiinnosti myös henkilökohtaisesti, sillä olen seurannut kaksisuuntaista mielialahäiriötä läheltä.

Herätinkö, kysyin äidiltäni, kun soitin hänelle keskiviikkona vähän puolenpäivän jälkeen.

Äitini saattaa valvoa tai nukkua milloin vain. Eläkeläiselle se ei ole outoa, mutta sellainen hän on aina ollut: yökukkuja ja päivänukkuja.

Uuden tutkimuksen mukaan ihmisen unirytmin häiriöt ovat tärkeä tekijä kaksisuuntaisen häiriön synnyssä. Dosentti Markus J. Rantala sanoi haastattelussa, että sairauden taustalla on stressin ja huonon unen noidankehä: stressaantuneen ihmisen unikello menee sekaisin, mikä heikentää unen laatua ja pahentaa stressiä.

Kroonistuessaan stressi ajaa tutkimuksen mukaan keskushermoston pysyvään tulehdustilaan, joka sekoittaa sisäistä kelloa entisestään. Elimistön kaaos laukaisee manian, joka päättyy lopulta masennusjaksoon. Ihminen on sairastunut.

Rantalan mukaan sairaus puhkeaa usein stressaavan elämäntilanteen seurauksena, mutta sen taustalla voi olla myös lapsuuden traumoja.

Koulussa minua pilkattiin nukkuneen rukoukseksi, äitini muistelee.

Äidin lapsuus oli ahdistava. Syntymä jatkosodan pommitusten keskelle, vanhempien riitely, isän kuolema, koulukiusaaminen. Äitini oppi valvomaan öisin, koska silloin oli turvallinen olo.

Ensimmäinen maniajakso tuli parikymppisenä: äiti söi lasia. Siitä alkoi vuoristorata, johon on mahtunut hyviä ja tuotteliaita jaksoja, mutta myös masennuskausia ja sairaalajaksoja. Lopullisen diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä äitini sai vasta 1990-luvulla.

Rantalan mukaan geeniperimä voi altistaa sairaudelle, mutta paljon on kiinni siitäkin, miten elämänsä elää.

Itselläni perimää on riittänyt äidiltäni, mutta myös isältäni, joka vietti hänkin elämänsä jumalten keinussa, kuten monet luovat ihmiset.

Samoja taipumuksia tunnistin nuorena itsessäni: pärjäsin tarvittaessa vähällä unella ja tiukassa paikassa väänsin kierroksia kovemmalle. Se oli nuorelle ihmiselle hyödyllinen ominaisuus, ja siksi vaarallinen.

Samanlaisiin vauhtikoneisiin törmäsin myöhemmin työelämässä. He tekevät juttuja ja projekteja vuorokaudet ympäri. He ovat niitä, joita tämän ajan työelämä rakastaa. He menestyvät ja etenevät. Mutta lopulta monet heistä luhistuvat.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on yleistynyt Suomessa nopeasti. Siitä kärsii jo noin kaksi prosenttia kansasta.

Itse en ole sairastunut. Se johtuu luultavasti siitä, että aloin äitini takia jo nuorena tarkkailla itseäni. Tiesin, ettei boheemielämä tai liian kova stressi ollut minua varten. Nuoresta asti minulla on ollut perhe, vakituinen työ, säännölliset elämäntavat ja liikuntaharrastus.

Olin silti varuillani. Vasta 40 täytettyäni päättelin, että jos elämä ei ollut vielä lähtenyt käsistä, ei se varmaan enää lähdekään.

Tuntuihan se tutulta, äitini sanoi lehtijutun luettuaan. Mutta ehkä tutkimuksessa olisi pitänyt ottaa huomioon myös persoonallisuustyypin merkitys, hän lisäsi. Neljän tyttären sisarussarjasta äitini oli ainoa, joka sairastui. Eivätkä hyvät elintavatkaan kaikkia suojele.

Nyt äidillä on hyvä ja tasainen vaihe, josta hän haluaa pitää kiinni.

Kysyin äidiltä vielä lopuksi, millaisen tunteen artikkelin lukeminen hänelle jätti.

”Voi olla, että jos näistä asioista olisi tiedetty aiemmin, minulla olisi voinut olla vähän helpompaa. Mutta en tiedä, onhan tämä mennyt näinkin, ollut ainakin värikäs elämä.”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.