Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto Helsingin keskustalle.

Kaivokadun liikennejärjestelyihin on suunnitteilla muutoksia.­

Helsingin kaupunginhallituksen niukka enemmistö päätti maanantaina 25. tammikuuta pormestarin esityksestä poiketen, että kävelykeskustan kehittämisen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta rajoittaa autoliikennettä Esplanadien alueella. Toisessa mallissa molemmat Esplanadit olisivat yksikaistaisia ja toisessa Pohjois­esplanadi kokonaan kävelykatu.

Helsingin keskustassa on kolme tärkeää autoliikenteen poikittaisväylää: Kaivokatu, Pohjoisesplanadi ja Eteläesplanadi. Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin myötä Kaivokadulta on poistumassa vähintään yksi ajokaista suuntaansa. Lisäksi Elielinaukion suunnittelukilpailussa on annettu mahdollisuus tutkia läpiajoliikenteen poistamista Postikadulta.

Jos näiltä kolmelta väylältä poistetaan vähintään puolet nykyisistä kaistoista, keskustan läpiajoliikenne vaikeutuu selvästi ja autosaavutettavuus huononee.

Kysymys on yhteisvaikutuksiltaan varsin merkittävästä toimenpiteestä, jolla on vaikutuksia keskustaa paljon laajemmalle alueelle ja koko Helsingin liikennejärjestelmään. Kävelykeskustan jatkosuunnittelun yhteydessä on ehdottomasti otettava huomioon Kaivokadulle suunnitellut muutokset.

Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto Helsingin keskustalle. Keskustan kävely­olosuhteiden parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen eivät edellytä keskeisten läpiajoväylien liikenteen rajoittamista.

Pelkästään lupapolitiikkaansa höllentämällä ja lisärakentamista sallimalla kaupunki voi jo nyt tehokkaasti elävöittää Helsingin keskustaa.

Tiina Pasuri

maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö

Helsingin seudun kauppakamari

