Ilokseni ladut ovat lumettomien talvien jälkeen olemassa Keskuspuiston eteläpäädystä lähtien. Parasta pakkaspäivän vastapainoa vaikkapa etätyölle on ulkoilu lähiympäristössä. Sivakoidessa saa huomata, että jo Pasilan kohdalla pahin hartiajumi alkaa helpottaa. Maunulassa koko keho huokaa ja Pirkkolaan päästyä jo hapottaa. Paluumatka sujuukin sitten nautiskellen.

Vastaan tulee niin kokeneita kilpahiihtäjiä kuin ensimmäisiä kertoja suksilla eteneviäkin. Laduilla on kaupunkilaisia laajalla ikähaitarilla. Hiihtäjien lisäksi on juoksijoita, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kaikki sulassa sovussa, toisiaan ja turvavälejä huomioiden, ihan tavallisena arki-iltana. Parasta kokemuksessa on vastaantulijoiden hymyt ja aito ilo siitä, että meillä on lähiluonto.

Ainoa, mitä Ounasvaaran hiihtoseuran kasvattina toivoisin, on paikka paikoin aavistuksen leveämpi luistelubaana ja hitusen turvallisempi latuverkon yleiskunto. Mutta en valita, vaan kiitän keitaasta keskellä Helsinkiä. Nautitaan pakkaspäivistä!

Anu Morikawa

Helsinki

