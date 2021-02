Nimimerkki Työssään pelkäävä opettaja kirjoitti (HS Mielipide 30.1.) koronavirustartunnan vaarasta työikäisen riskiryhmäläisen näkökulmasta. Ihmettelen, kuinka vähän koronavirusaikana on puhuttu työikäisistä riskiryhmäläisistä. Heidän on vaikeampi välttää kontakteja kuin useimpien eläkeläisten: monissa ammateissa etätyötä ei voi tehdä, ja perheessä voi olla myös muita henkilöitä, jotka eivät voi välttyä kontakteilta.

Olen yli viisikymppinen riskiryhmäläinen, ja perheessäni on koulua käyviä ja joukkueurheilua harrastavia nuoria, varusmies, joka on joka toinen viikko kotona, sekä julkisella kulkuvälineellä töihin ja kouluun kulkevia. Vuosi on ollut todella raskas: pelko ja ahdistus on jatkuvaa, kun nuorten lähipiirissä – koulussa, armeijassa tai urheilussa – tartuntoja helposti ilmenee.

Jos Astra Zenecan rokotteen tehosta yli 65-vuotiaille ei ole selvää näyttöä, eikö näitä rokotteita voisi ruveta antamaan työikäisille riskiryhmäläisille?

Rokotetta odottava

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

