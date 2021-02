Muut lehdet

Tuulilasin päätoimittajan Olli Koivusalon mielestä Helsinki pitää itseään muita parempana edistyksellisenä kaupunkina.

”Viime vuosina tämä arroganssi on alkanut näkyä muun muassa autoilun hankaloittamisena.”

”Vanhojen tärkeiden liikenneväylien ajokaistoja on joko vähennetty tai muutettu pelkästään joukkoliikenteen käyttöön. Nopeusrajoituksia on alennettu, ja uusien alueiden kaavoituksessa on pidetty huolta siitä, ettei edes asukkaiden autoille löydy tarpeeksi parkkipaikkoja.”

”Helsingin Jätkäsaari on esimerkki kaupunkisuunnittelusta, jossa hörhö­idealismi ja reaalitodellisuus eivät kohtaa.”

”Kalasatama on toinen suunnittelun kukkanen. Rakennettavien asuntojen ja autopaikkojen suhde on aivan poskellaan. Kun perhe erehtyy ostamaan uudiskohteen kerrostalosta, autosta tulee heti ongelma.”

”Helsinki ylpeilee vetovoimaisuudellaan, mutta miten lie jatkossa, kun muut kaupungit ja maakuntakeskukset tarjoavat asukkailleen ja myös yrityksille aivan eri tason elämisen helppoutta.”

”Vanhassa kantakaupungissa hyvin toimivaa, asukkaiden arvostamaa aluepysäköintijärjestelmää ei ole otettu käyttöön uusilla alueilla, koska polkupyörä ja raideliikenne ovat päättäjien mielestä viisas ja vastuullinen yhdistelmä ikään, elämäntilanteeseen, liikkumistarpeeseen ja räntäsateeseen katsomatta.”

”Autotonta kaupunkia on toki tavoiteltu Helsingissä ennenkin. Betonibrutalismia edustava Itä-Pasila sekä DDR-henkinen Merihaka ovat muistoja näiltä ajoilta.”

Tekniikan Maailman päätoimittaja Sami Rainisto pohdiskelee sähköautovalmistaja Teslan markkina-arvon paisumisen ja kryptovaluutta bitcoinin kallistumisen syitä ja seurauksia.

”Tammikuun alussa yhden bitcoinin arvo kävi reilussa 33 000 eurossa. Jos kertoo kaikkien koskaan luotujen bitcoinien määrän yhden arvolla, saadaan bitcoinin ’markkina-arvoksi’ noin 600 miljardia euroa. Sattumaa tai ei, se on aika lähellä Teslan markkina-arvoa.”

”Tietenkään valuutalle ei voi laskea markkina-arvoa samalla tavalla kuin yritykselle. Todellisuudessa osa bitcoineista on kadonnut. Suuri osa omistuksista on vain harvojen ihmisten käsissä. Pienetkin kaupat heilauttavat sen arvoa paljon.”

”Teslaa ja bitcoinia yhdistää se, että molempien markkina-arvo viittaa niiden olevan mullistavia alallaan: bitcoinin valuuttamarkkinoilla ja Teslan automarkkinoilla.”

”Ero on se, että bitcoin ei ole millään mittarilla valuutta. Se ei edelleen ratkaise mitään ongelmaa. Sen arvo pohjautuu vain siihen, että tarpeeksi moni uskoo sillä olevan arvoa.”