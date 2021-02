Muut lehdet

Ilta-Sanomia huolettaa, että ihmiset alkavat olla väsyneitä korona­virus­epidemian takia annettuihin rajoituksiin.

”Viikonloppuna useat mediat kertoivat, miten nuoret täyttivät ravintolat. – – Kovin järkevää se ei tietysti ole – vaikka noudatettaisiin kaikkia turvaohjeita – mutta ravintoloilla on lupa olla auki, joten turha siitä on asiakkaita syyllistää. Hyvin monen on kuitenkin vaikeaa ymmärtää, miksi ravintolat ja baarit saavat olla auki, mutta lasten harrastustoiminta on kielletty.”

”Ihmiset arvottavat koronaa ja koronarajoituksia omista lähtökohdistaan. Se, mikä yhden mielestä on viisasta, on toisesta suuri virhe.”

”Koronaan väsyneiden ihmisten on helppo löytää perustelu, joka sopii juuri itselle ja unohtaa muut näkökulmat. Paljon asiaan vaikuttaa myös se, että vuodenvaihteen tienoilla vallitsi optimismi – rokotteiden piti olla tulossa ihan pian. Sittemmin on selvinnyt, että toimitukset viivästyvät, on tuotantovaikeuksia ja eri toimijat riitelevät keskenään. Ihmisistä näyttää siltä, että vapaampi arki ja tulevaisuus siirtyivät taas kauemmas. Se on henkisesti raskasta. Samaan aikaan hallitus puhuu vaikeammista ajoista ja mahdollisista ulkonaliikkumiskielloista.”

”Vaikka kurjalta tuntuu, ei auta kuin jaksaa rajoituksia. Koska muuten tulevaisuus näyttää synkemmältä.”

Ilkka-Pohjalainen pohtii, miten nykyinen yhteis­kunnallinen ilmapiiri vaikuttaa kunta­vaaleihin ja niiden ehdokas­asetteluun.

”Oman lähialueen viihtyvyydestä ja elinkelpoisuudesta on kysymys, siksi valtuustoihin olisi hyvä saada edustajia mahdollisimman monesta kansalaisryhmästä. Ulkopuolisuus on suurin epävakautta aiheuttava tekijä yhteiskunnassa.”

”Viimeaikaiset uutiset ovat kertoneet poliittisen toiminnan ikävästä puolesta: hakaristien kuvia seinään, virtuaalikokouksen häirintää ja entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) tapauksessa suoranaista käsiksi käymistä.”

”Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että puolueiden ehdokashankinnassa on tullut vastaan tilanteita, joissa ehdolle houkuteltava ei enää murehdi, että ehtiikö. Yhä useammin kandidaatti pohtii, että uskaltaako. Näin ei saa olla.”

”Julkisessa tehtävässä pitää toki olla sen verran paksu nahka, että kestää julkisen arvostelun. Yleensä silloin, kun arvopohja on kestävä, julkisen kritiikin sietää.”

”Jos arkuus suostua ehdolle johtuu siitä, että pelkää oman tai lä­heistensä turvallisuuden puolesta, koko demo­kratian perusajatus on uhattuna.”

”Varjelkaamme siis ehdokkaita, koska he varjelevat demokratiaa.”