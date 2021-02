Vaikka Ruotsissa on puhuttu pandemian aikana paljon vanhoista ihmisistä, maan suhtautumisessa vanhuksiinsa näyttää olevan toivomisen varaa.

Ruotsissa on puhuttu kuluneen vuoden ajan paljon vanhuksista.

Vanhusten tai ikä­ihmisten suojaaminen korona­virukselta on ollut Ruotsin korona­strategian ytimessä, mutta siinä on epä­onnistuttu. Virukseen liittyviä kuolemia on maassa yli 11 500, ja suurin osa kuolleista on yli 70-vuotiaita.

Vanhoista ihmisistä on puhuttu niin paljon. Siksi voi tulla yllätyksenä, että Ruotsi ei kansakuntana näytä suhtautuvan vanhuksiinsa erityisen kunnioittavasti.

Se on oikeastaan aika hätkähdyttävää, koska Ruotsia on pidetty maailman moraalisena supervaltana, ja vauras maa on eittämättä yksi maailman parhaista maista elää, sekä nuorena että vanhana.

Suuressa kansainvälisessä World Values Survey -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2010–2014, miten paljon eri maissa arvostetaan vanhuksia. Ruotsi oli 59 maan tutkimuksessa pohjajoukossa. Noin 20 prosenttia ruotsalaisista katsoi, että yli 70-vuotiaisiin suhtaudutaan maassa kunnioituksella. Lukema oli tutkituista maista viidenneksi alhaisin. Vain Libanonissa, Argentiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa kunnioitus oli alhaisempaa. Saksa ja Yhdysvallat olivat vain vähän korkeammalla. Suomi ei ollut tutkimuksessa mukana.

Melkein 70 prosenttia ruotsalaista katsoi, että vanhat ihmiset eivät ole erityisen kunnioitettuja yhteiskunnassa. Kymmenen pro­senttia piti heitä taakkana yhteiskunnalle.

Suhtautuminen vanhuksiin pistää silmään maassa, joka on tunnettu suvaitsevaisuudestaan. Ikäsyrjintä ei sovi kuvaan.

Keväällä Ruotsin suhtautumista vanhuksiin koronaviruskriisissä pohdittiin useissa ­lehtiartikkeleissa, ja viimeksi sunnuntaina valtalehti Dagens Nyheterissä julkaistiin pitkä kirjoitus, joka oli otsikoitu ”Pelkään vanhenemista maailman moderneimmassa maassa”.

Toimittaja Andrev Walden nostaa esille Ruotsin huonon menestyksen tutkimuksessa ja pohtii lopuksi sen suhdetta maan korona­virus­strategiaan. Näkeekö kehittyvä ja vauhdilla eteenpäin juokseva Ruotsi vanhuksensa vain yhtenä massana vai muistetaanko, että jokainen on yksilö.

”Minulla ei ole mielipidettä Ruotsin korona­virus­strategiasta, mutta voimme varmaan olla yhtä mieltä siitä, että kuolemien määrä on ollut yllättävän helppo sulattaa”, Walden kuvaa.

Koronakriisiä vähätellään usein sillä, että se veisi vain vanhimpia ja heikoimpia. Nuori ja vahva helposti unohtaa, että vanhuus ja heikkous voi olla edessä itselläkin.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Tukholmassa.