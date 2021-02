Verkkoalustoilla ei voi olla oikeutta päättää omilla säännöillään siitä, mikä tiedotusvälineiden sisältö on julkaisukelpoista ja mikä ei.

Euroopan komission joulukuussa julkaisemat digitaalisia palveluita (DSA) ja digitaalisia markkinoita (DMA) koskevat lainsäädäntöehdotukset ovat tärkeä avaus kohti toimivampia digimarkkinoita. Ehdotuksista kuitenkin puuttuvat riittävät toimet, joilla turvataan luotettavan tiedon saatavuus.

Luotettavan tiedon saatavuus verkkoalustoilla on yhteiskunnan toimivuuden ja demokratian kannalta keskeistä. Jos luotettava tieto jää muun sisällön jalkoihin, on vaarana, että tiedotusvälineiden tehtävä vallan vahtikoirana rapautuu.

Voimassa oleva verkkoalustojen vastuuta koskeva lainsäädäntömme on kaksikymmentä vuotta vanhaa. Laki on säädetty aikana, jolloin verkkoalustat nähtiin passiivisina toimijoina, jotka eivät vaikuttaneet sisältöjen julkaisupäätökseen ja näkyvyyteen. Nyt tilanne on täysin toinen. Isot portinvartija-alustat, kuten Facebook ja Google, määrittelevät pitkälti sen, mitä me kukin verkkoalustoilla näemme.

Portinvartija-alustojen algoritmit eivät erottele luotettavaa ja vähemmän luotettavaa sisältöä. Algoritmien toimintaa ohjaavat kaupalliset intressit. Lainsäädännön tehtävänä on varmistaa, etteivät sinänsä ymmärrettävät kaupalliset tavoitteet jyrää alleen yhteiskunnan kannalta merkittäviä tavoitteita.

Twitterin päätös poistaa Donald Trumpin tili tämän presidenttikauden lopussa avasi monen silmät portinvartija-alustojen vallasta. Tätä valtaa komission DSA-ehdotus ei nykymuodossaan rajoittaisi. Lainsäädäntö mahdollistaisi yhä digijäteille oikeuden puuttua myös tiedotusvälineiden julkaisemaan sisältöön, mikä olisi omiaan vahvistamaan verkkoalustojen portinvartija-asemaa.

Verkkoalustoilla ei voi olla oikeutta päättää omilla säännöillään siitä, mikä tiedotusvälineiden sisältö on julkaisukelpoista ja mikä ei. Toisin sanoen, verkkoalustoilla ei tule olla oikeutta poistaa alustoilta tiedotusvälineiden julkaisemaa sisältöä esimerkiksi silloin, kun tiedotusväline käyttää verkkoalustan hosting-palvelua tai sosiaalisen median alustaa toiminnassaan. Toimintamalli rapauttaisi vapaata ja luotettavaa tiedonvälitystä sekä tiedotusvälineiden ydintehtävää demokratian tukijana.

Julkaisupäätös kuuluu tiedotusvälineelle, joka kantaa siitä tarvittaessa vastuun julkaisumaan riippumattomassa tuomioistuimessa. Väliin ei tarvita portinvartija-alustaa. Tiedotusvälineen vastuu julkaisemastaan sisällöstä on samanlainen riippumatta sisällön julkaisukanavasta.

Johanna Halkola

johtava asiantuntija, Medialiitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.