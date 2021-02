Sähkönsiirron korkotuotto on liian suuri

Sähkönsiirtoverkko on omistajalleen riskitön sijoituskohde, joten siirtoverkon kohtuullinen tuotto ei voi olla vähäriskisiä sijoituskohteita suurempi.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla yritetään hillitä sähkönjakelun siirtohintojen nousua. On mahdollista, että uusi lakiesitys alentaa hiukan sähkönsiirron hintoja, mutta alennuksesta huolimatta lakiehdotuksessa määritelty siirtohinnan taso on edelleen kohtuuttoman korkea.

Jos sähkönsiirron pääoman tuottoprosentti määritellään kohtuulliselle tasolle, siirtomaksu on oikeudenmukainen sekä maksavan asiakkaan että siirtoverkon omistajan näkökulmasta.

Uudessa lakiehdotuksessa siirtoverkon pääoman tuottoprosentin maksimi laskee nykyisestä 5,7 prosentista neljään. Tämä alennus on liian pieni.

Rahoituksen teorian mukaan sijoituksen korkea tuottovaatimus ja korkea riski korreloivat keskenään. Vähäisen riskin sisältävä kiinteistösijoitus tuottaa yleensä 2–3 prosenttia vuodessa, ja suuren riskin sisältävät pörssiosakkeet tuottavat noin 7–8 prosenttia vuodessa. Suomen valtion velkakirjoja pidetään yleisesti riskittömänä sijoituskohteena, ja niiden korkoprosentti lähestyy nollaa.

Jo vanha sananlaskukin sanoo, että kohtuus kaikessa. Sähkönsiirtoverkko on alueellinen monopoli. Se on omistajalleen riskitön sijoituskohde, joten siirtoverkon kohtuullinen tuotto ei voi olla vähäriskisiä sijoituskohteita suurempi.

Uusi lakiehdotus on muuten hyvä, mutta siirtoverkon pääoman tuottoprosentin maksimi pitäisi määritellä pienemmäksi kuin ehdotukseen kirjattu neljä prosenttia.

Kimmo Hantunen

kauppatieteiden maisteri, Helsinki

