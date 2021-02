Helsinki tarjoaa monipuolisia asumispalveluja vammaisille ihmisille.

Vammaisneuvoston jäsen Timo Martelius ehdotti (HS Mielipide 27.1.), että Helsingin kaupungin perintönä saadut asunnot kohdennettaisiin kehitysvammaisten helsinkiläisten käyttöön. Kiitämme ehdotuksesta.

Helsingin kaupungin vammaistyö on lisännyt tukiasumisen määrää voimakkaasti viime vuosina. Tukiasunnot ovat erillisiä asuntoja, joihin vammaistyö järjestää asukkaan tarvitseman palvelun. Palvelua voidaan järjestää esimerkiksi asumisen ohjaajan, henkilökohtaisen avun tai kotihoidon avulla.

Tukiasuntoja on eri puolilla kaupunkia, myös kantakaupungin alueella. Kantakaupungissa sijaitsevat asunnot vaativat usein mittavia muutostöitä, jotta ne saataisiin esteettömiksi.

Tukiasuntojen lisäksi erillisiä asuntoja on rakennettu henkilöille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäin ja ympäri vuorokauden.

Uusia erillisiä asuntoja kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden käyttöön on valmistunut ja saatu vuosina 2019–2020 Laajasaloon Kruunuvuorenrantaan ja Sompasaareen yhteensä 76 asuntoa. Kaikkiin näihin asuntoihin muuttaneille järjestetään tarvittavat palvelut. Tukiasumista on myös järjestetty erillisiin, kaupungin asuntokannasta saatuihin tukiasuntoihin. Yhteistyötä asuntojen saamiseksi on tehty esimerkiksi S-Asuntojen kanssa.

Uusia asuntoja kehitysvammaisille kuntalaisille valmistuu myös kasvaville asuinalueille. Seuraavat asuntokohteet tulevat Pasilaan. Uudet asunnot ovat esteettömiä ja mahdollistavat asumisen kaikille. Kaikki asunnot ovat niin sanottua normaalia asuntokantaa.

Vammaistyössä on pyritty järjestämään monipuolisia asumispalveluja vammaisille ja kehitysvammaisille. Viime vuosina on valmistunut paljon erillisiä asuntoja, ja nyt eniten tarvetta on ryhmämuotoiselle asumiselle. Pidämme vammaistyössä lähtökohtana, että uudet asunnot ovat esteettömiä. Vammaisilla ihmisillä on erilaisia asumisen tarpeita, ja pyrimme vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin.

Katja Raita

vammaistyön johtaja, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.