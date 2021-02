On ymmärrettävää, että sekasyöjänuorelle kasvisruokakokeilu tuntuu hurjalta, jos vastassa on tutun jauhelihapihvin sijaan miedosti maustettu papupihvi.

Helsingin Sanomat (2.2.) vertaili Helsingin peruskoulujen kasvis- ja liharuokien ravintoarvoja.

Oppilaitosten kasvisruoan hyvä suunnittelu on kaiken a ja o. Reseptit tulee suunnitella ravintoarvot edellä. Kasvisruoat tulee maustaa hyvin eikä esillepanoa sovi unohtaa.

On ymmärrettävää, että sekasyöjänuorelle kasvisruokakokeilu tuntuu hurjalta, jos vastassa on tutun jauhelihapihvin sijaan miedosti maustettu papupihvi. Harva kuitenkaan edes huomaisi, jos lihanakit vaihtuisivat kasvisnakkeihin tai makaronilaatikon jauheliha hernerouheeseen.

Perinteinen kasvissosekeitto ei ole täyttävä tai ravitsemuksellisesti monipuolinen ruokalaji. Siinä on pääosin juureksia. Tilanne muuttuu, jos sosekeittoon ripotellaan esimerkiksi tofumurua tai siihen soseutetaan linssejä. Sosekeiton voi myös korvata juureskeitolla, jossa proteiinin lähteenä on kotimainen härkäpapu.

Soijatuotteiden käyttöä ei pidä pelätä. Soijassa on paljon proteiinia ja erinomainen aminohappokoostumus. Ihmisten kuluttama osuus maailmalla tuotetusta soijasta on marginaalinen. Myös monia sekasyöjien suosimia valmisruokia on jatkettu soijalla.

Kun kaupungin joukkoruokailuja muutetaan kestävämmiksi, koululaisten makuraadit ovat hyvä vaihtoehto. Niiden avulla listalle saadaan maukkaita kasvisruokia ja ehkäistään samalla ruokahävikkiä.

Susanna Vilkamaa

puheenjohtaja, Vegaaniliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.