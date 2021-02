Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaan tähtäävää vuorovaikutusta esiintyy kaikilla lasten käyttämillä digitaalisilla alustoilla.

Yle uutisoi (25.1.) Fortnite-peliin liittyvästä rikosvyyhdistä.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaan tähtäävää vuorovaikutusta esiintyy kaikilla lasten käyttämillä digitaalisilla alustoilla. Monia internetissä pelattavia pelejä pelataan globaalisti yhdessä tuttujen tai vieraiden kanssa, ja peleissä kommunikointi tapahtuu yleisesti viestien, puheen tai kameran välityksellä.

Samalla kun tietoisuus lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta eli groomingista on noussut yleiseen keskusteluun, osa ihmisistä on ottanut oikeuden omiin käsiinsä. Yle kertoi (24.1.) nuorista, jotka olivat esiintyneet netissä 13-vuotiaana tyttönä, jota aikuinen lähestyi seksuaalissävytteisillä viesteillä. Nuoret huijasivat aikuisen tapaamiseen, jonka he kuvasivat ja vannottivat aikuista koskaan lähestymästä lasta samalla tavalla. Video on saanut laajan yleisön ja huomion.

Nuorten aikomuksen voi sinänsä ymmärtää hyvänä, mutta haluamme tuoda esiin, että oikeutta ei pidä koskaan ottaa omiin käsiin, vaan rikosepäilyt tulee aina ilmoittaa poliisille. Pahimmillaan niin sanottu entrapment eli ”metsästys” sotkee poliisin esitutkintaa muun muassa vaarantamalla todistusaineiston käytettävyyden. Myös toista ihmistä kuvannut ja kuvatallenteen levittänyt henkilö saattaa itse tietämättään syyllistyä rikokseen.

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikissa ympäristöissä, ja niin lasten kuin meidän aikuistenkin on jatkuvasti opittava uusia digiliikenteen sääntöjä ja turvataitoja. Meidän aikuisten, huoltajien ja viranomaisten tulee yhteisrintamana tehdä vahvempaa yhteistyötä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennalta ehkäisemiseksi. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja yhteistyötä.

Ennaltaehkäisy on parasta lasten suojelua, ja lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ehkäistä ennalta sisällyttämällä mediakasvatusta yhä vahvemmin osaksi varhaiskasvatusta ja opetussuunnitelmaa. Näin nekin lapset, joiden huoltajat eivät pysty huolehtimaan lapsen ohjeistuksesta, saavat riittävät tiedot ja taidot turvalliseen ja iloa tuottavaan median käyttöön.

Nina Vaaranen-Valkonen

Hanna-Leena Laitinen

erityisasiantuntijoita

Suojellaan lapsia ry

