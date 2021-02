Pääkaupunkiseudunkin rannikko on ainutlaatuinen luontokohde, jota pitäisi kaikin keinoin pyrkiä suojelemaan eikä tuhoamaan, kuten Espoon kaupungin Finnoon projektinjohtaja Kimmo Leivo haluaisi Suomenojan lintualtaiden eli entisen Finnoonlahden edustalle rakennettavalla tekosaarella tehdä (HS Kaupunki 1.2.). Hän kutsuu hanketta kuvaavasti ”sadan miljoonan saareksi”. Hän laskee aivan oikein, että ”iso sininen on niukkeneva luonnonvara”.

Vaikka ihminen on toki raiskannut Suomenkin luontoa mennen tullen ikänsä ja aikansa, täällä on silti vielä paljon säilyttämisen arvoista, jota yltiöpäisellä rakentamisella ei pitäisi yrittää muuttaa samanlaiseksi urbaaniunelmadystopiaksi kuin Dubai, jonne on rakennettu puolisen sataa kilometriä keinotekoista rantaa täyteen pilvenpiirtäjäviidakoita keinosaarineen.

Minusta tuli lintuharrastaja ja luonnonsuojelija paljolti sen ansiosta, että asuin nuoruusvuosinani (1963–1980) sopivalla kävelyetäisyydellä Finnoonlahden lintuparatiisista, jonka meneillään olevan tuhoamisen seuraaminen on masentavaa. Vielä säästettävissä olevan suojelu tuleville sukupolville olisi paras sijoitus ainakin näille tuleville.

Antero Tammisto

Euroopan historian dosentti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.