Jotain surullista on siinä, että vain 17 katsojaa kerrallaan saa nähdä Liisi Tandefeldtin tähdittämän Mikkelin kaupunginteatterin Niskavuori-näytelmän (HS 28.1.). Saman päivän lehdessä julkaistu eurooppalainen vertailututkimus kulttuurialan ahdingosta oli kylmäävää luettavaa. Koronaviruskriisistä kärsimme me kaikki, moni toimeentulon pienenemisen takia, mutta kaikenlaisen taiteellisen ilmaisun osalta kärsijä on paitsi tekijä myös kokija.

Omalta osaltani olen esimerkiksi pystynyt tukemaan ahdingossa olevaa ravintola-alaa noutamalla lounasruokaa kotitoimistooni ja kansallista rautakauppaketjua ostamalla muun muassa maaleja, sementtiä ja ilmastointiteippiä.

Kirjoja olen ostanut ja lainannut (taas kun kirjastojen on sallittu olla auki) aiempaa enemmän. Ehkä osaltani siis vaikutin siihen, etteivät kustannusalan tunnusluvut huonontuneet, vaikka tiedänkin alan samanaikaisen murroksen ja tekijöiden aseman heikentymisen painopisteen siirtyessä sähköisiin tuotteisiin, joista tekijänpalkkiot ovat fyysisiä kappaleita pienemmät.

Mutta kirjat eivät kompensoi sitä, että elokuviin, teatteriin tai keikoille en ole päässyt. Enkä ole kuullut perustelua sille, miksi aikuiset voivat istua turvavälein baarissa mutta eivät esimerkiksi elokuvateatterissa.

En enää oikein jaksa kokea esityksiä päätteeltäkään, kun teen työni ja toimeentuloni verkon kautta. Pystyn hyvin kuvittelemaan ja myötäelämään tekijöiden ahdingon, yleisön kohtaamisen puutteen mutta ennen kaikkea toimeentulon puutteen, josta eurooppalainen tutkimuskin kertoo karua kieltä: lentoliikenteen jälkeen luovat alat ovat romahtaneet koronaviruskriisin seurauksena pahiten.

Taide, kulttuuri ja esitykset ovat tarjonneet minulle elämyksiä ja oivalluksia, ja ymmärrän, miten paljon ne vaikuttavat hyvinvointiini. Haluankin kannustaa poliitikkoja heidän omassa työssään tarjoamaan jotain, jota en ole näinä kuukausina saanut: alkakaa huomioida ne, jotka työskentelevät luovilla aloilla.

Petri Kemppinen

yrittäjä, Helsinki

