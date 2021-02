Googlesta katsominen on yhä arveluttavampaa

Uuden kirjan mukaan Google on jopa ”maailman vaarallisin yritys”.

Oletko koskaan sanonut, että ”asia selviää helposti googlaamalla”, jos joku on mielestäsi väärässä? Tai tokaissut vanhan lyhenteen KVG, jonka perhe­lehti­muotoilu olkoon ”katsohan veikkonen Googlesta”.

Ohje on yhä arveluttavampi luonnon­suojelun ja datan­hallinnan näkökulmasta.

Kehotus googlata tulee vahvistaneeksi internetin omavaltaista portin­vartijaa ja maailman väitetysti vaarallisinta yhtiötä.

Turha googlaus tuhlaa sähköä tilanteessa, jossa Googlen sähkönkulutus on talouslehti Forbesin mukaan noin kuusinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Valtiona Google olisi jo yhdeksänkymmenen eniten sähköä kuluttavan maan joukossa.

Jos siis löydät etsimäsi asiat helposti ilman Google-hakua, älä kasvata Googlen päivittäin käsittelemien miljardien hakujen aiheuttamaa sähkönkulutusta.

Tee kuten ennen tehtiin. Mene ainakin toistuvasti käyttämiisi osoitteisiin suoraan tai kirjanmerkin kautta. Se ei lopeta hakuja, mutta vähentää turhimmat.

Datanhallinnan suhteen Google ja esimerkiksi Facebook ovat ongelmallisia, koska bisnesideansa mukaisesti ne keräävät ja jälleenmyyvät dataasi perin monenlaisille mainostajille.

Hauillasi voit antaa Googlelle käsityksen vaikkapa sairauksista, joita podet tai epäilet. Ja mieltymyksistäsi, koskivat ne sitten viattomia kissavideoita tai kovaa pornoa.

Maailman kaikista hakukonehauista Googlen osuus on 92–93 prosenttia. Suomen hauista Google vie noin 97 prosenttia, ja mobiilihauissa osuus on vielä suurempi.

Googlen yhteistyö Yhdysvaltojen asevoimien ja nyt myös öljy-yhtiö Saudi Aramcon kanssa rasittaa yhtiön imagoa, samoin monet oikeusjutut.

EU-komissio on toistuvasti todennut Googlen rikkoneen kilpailulakeja ja asettanut sille miljardisakkoja.

Joulukuussa komissio julkisti myös lakiesityksen, joka rajaisi Googlen ja muiden digijättien valtaa Euroopassa. Alaa tutkinut yhdysvaltalainen professori Joseph M. Napoli arvioi HS:n haastattelussa, että Yhdysvaltojen kannattaisi toimia samoin.

Lokakuussa Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja 11 osavaltiota haastoivat Googlen oikeuteen kilpailuaseman väärinkäytön vuoksi.

Aikaisemmin viime vuonna miljardien dollarien joukkokanne Yhdysvalloissa katsoi, että Google kerää dataa esimerkiksi Google Analyticsin avulla myös niistä hauista, jotka haluat salata käyttämällä Googlen Chrome-selaimen incognito-tilaa.

Voit lukea Googlen monikymmensivuisen vastauksen tämän linkin takaa ja pohtia, tyydyttääkö vastaus yksityisyyden tarpeitasi.

Vaihtoehtojakin on, kuten HS selvitti kootusti vuonna 2019. Ne eivät ole täydellisiä, ja turhat haut kuluttavat turhaan sähköä niitäkin käyttämällä. Mutta ne vähentävät Googlen kaikkivaltiutta ja saattavat parantaa datanhallintaasi.

Duckduckgo mainostaa itseään hakukoneena, joka ei kerää dataasi. Wired-lehden kolumnisti arvioi runsas vuosi sitten, että Google on työtehtävissä yhä tarpeen – usein onkin – mutta vapaa-ajalla Duckduckgo riittää hänelle jo yllättävän hyvin.

Ecosia korostaa luonnonsuojelua ja lahjoittaa siihen 80 prosenttia mainostuloistaan. Viime viikolla se ryhtyi yhteistyöhön yksityisyyttä korostavan selainyhtiö Braven kanssa.

Mojeek-hakukoneen toimitusjohtaja Colin Hayhurst hehkutti joulukuussa Financial Timesille kuinka se olisi ”ainoa todellinen hakukone, joka ei seuraa sinua”.

Muitakin yrittäjiä riittää, ja usein mainoslauseet korostavat Googlea tiukempaa yksityisyyden suojaa.

Ainakaan Googlen uudet ja siihen verrattuna piskuiset kilpailijat eivät nouse negatiivisessa mielessä esille Yleisradion toimittajan Hannu Sokalan ja HS-toimittaja Juha-Pekka Raesteen uunituoreessa kirjassa Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä (Otava).

Heidän mielestään viidenneksi vaarallisin on Facebook, josta he tosin myös puhuvat maailman ”ehkä” vaarallisimpana yhtiönä. Neljäs on Amazon, kolmas Saudi Aramco ja toiseksi nousee Kiinan Tencent.

Ja se vaarallisin?

Heidän mukaansa se on tällä hetkellä Google. Ja siis myös sen omistaja Alphabet.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.