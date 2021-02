Kun psykologi tai kuraattori näkyy käytävillä, ruokalassa ja opettajienhuoneessa, tulee hänestä tuttu ja luotettava niin oppilaille, perheille kuin opettajillekin.

Päinvastoin kuin Anna Cantell-Forsbom sosiaali- ja terveysministeriöstä kirjoitti (HS Mielipide 1.2.), kaavailtu opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtäminen sote-maakuntiin vaarantaa työn lasten ja nuorten hyväksi.

Opiskeluhuollon työn ydin on toimia osana kouluyhteisöä. Tällöin osaamista voidaan käyttää niin, että edistetään hyvinvointia ja ehkäistään ongelmia eikä pelkästään hoideta niitä. Kun psykologi tai kuraattori näkyy koulun käytävillä, ruokalassa ja opettajienhuoneessa, tulee hänestä tuttu ja luotettava niin oppilaille, perheille kuin opettajillekin. Jos työtila on muualla kuin koulussa, vaikka ”läheisyydessäkin”, vaikeuttaa se lasten ja nuorten pääsyä vastaanotolle. Työntekijä ei ehdi välitunneilla opettajienhuoneeseen, joka on ehkä opiskeluhuollon tärkein työpiste.

Hallinnollinen ja lainsäädännöllinen yhtenäisyys sivistystoimen ja koulujen kanssa takaa, että psykologi ja kuraattori tuntee koulun tilanteen ja ymmärtää arjen reunaehdot. Näin hän voi analysoida kokonaisuutta ja työskennellä joustavasti tarpeen mukaan niin oppilaan, perheen, opettajan, luokkaryhmän, verkoston kuin koulun ja sivistystoimen johdonkin kanssa.

Opiskeluhuoltotyön painopiste on yhteisöllinen työ. Se tarkoittaa muun muassa yhteisön ja ryhmien tasolla mielenterveyden edistämistä, kiusaamisen ehkäisemistä ja selvittelyä sekä jaksamisen, motivaation ja koulunkäynnin tukemista. Yhteisötyö onnistuu osana koulua ja sen organisaatiota, ei sote-maakunnasta käsin, jossa ei tunneta koulua ja painopiste on yksilötason korjaavassa työssä.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset jäävät peruskuntiin sote- ja maku-uudistuksen jälkeenkin. Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien työ on siellä – ei heitä voi johtaa muualta.

Annarilla Ahtola

puheenjohtaja, Suomen psykologiliitto

