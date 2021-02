Muut lehdet -palstalla (HS 1.2.) siteerattiin Tuulilasi-lehden päätoimittajan Olli Koivusalon kirjoitusta Helsingin autoparkkitilanteesta. Kirjoituksessa Merihaka mainitaan DDR-henkisenä betonibrutalismia edustavana muistona ajoilta, jolloin jo aikaisemmin tavoiteltiin autotonta kaupunkia.

Eipä taida kirjoittaja tuntea Merihakaa. Merihaassa talot on rakennettu omille tonteille, ja yhtiöt omistavat huoltoyhtiön, joka hoitaa parkkiasiat.

Kävelykannen alla on paljon parkkipaikkoja, ja huoltoyhtiö omistaa kaksi parkkihallia. Parkkipaikkoja on yhteensä noin 1 200, ja hinnat ovat kohtuullisia. Talvella on mukava ajaa katon alla olevalle parkkipaikalle. Vapaita parkkipaikkoja on tälläkin hetkellä.

Kari T. Ahonen

merihakalainen vuodesta 1975, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.