Poikani saivat aikoinaan lainaa ilman säästöjä, ja kumpikin on selviytynyt pääkaupunkiseudun asumiskurjuudesta kuivin jaloin.

Paljon puhutaan asumisen kalleudesta pääkaupunkiseudulla (esimerkiksi HS 3.2.).

Poikani oli muistaakseni 18-vuotias, kun hän meni töihin ja halusi hankkia oman asunnon. Sopiva yksiö löytyi edellisen sunnuntain lehdestä. Seuraavana päivänä menimme katsomaan kämppää, ja poikani hyväksyi sen. Sitä seuraavana päivänä menin hänen mukaansa pankkiin pyytämään asuntolainaa. Virkailija laski aikansa, riittävätkö poikani kuukausitulot lainanlyhennyksiin ynnä muihin. Poika sai lainan, ja seuraavana päivänä tehtiin kaupat. En osaa sanoa, paljonko lainaa on jäljellä, mutta sitä on tietääkseni hoidettu asiallisesti.

Toinen poikani muutti kotoa vuokrayksiöön ja ehti maksaa sitä muutaman kuukauden, kunnes hän oivalsi, että olisi paljon järkevämpää maksaa oman asunnon lyhennyksiä kuin suunnilleen sama raha vuokrana. Myös hänelle järjestyi laina yksiön ostoon, ja nyt hänellä on tilava perheasunto.

Kummallakaan pojalla ei ollut säästettyä rahaa eikä vanhemmillakaan, mutta kumpikin on selviytynyt pääkaupunkiseudun asumiskurjuudesta kuivin jaloin.

En ymmärrä ollenkaan, miksi nykyään asunnon ostajalla pitää olla säästettyä rahaa ennen kuin hän saa asuntolainan. Korkeat vuokrat estävät vuokralaista säästämästä rahaa, ja on aika toivotonta yrittää nipistää muutenkin niukoista tuloista vielä johonkin kovasti etäiseltä tuntuvaan tavoitteeseen. Kukaan ei tiedä myöskään rahamarkkinoiden kohtalosta, joten vaikka euro on nyt vakaa, inflaation vaara on aina olemassa.

Äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

