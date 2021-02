Kävisin mielelläni pääkaupungissa, jos tuntisin olevani tervetullut. Jättäisin sinne muutaman euron pitääkseni osaltani Suomen pääkaupungin elävänä ja virkeänä.

Helsinki on vuosia pyrkinyt tekemään autoilijan elämän vaikeaksi. Kaistoja on yhä enemmän varattu pyöräilijöille. Pysäköinti on kallista tai mahdotonta. Autoilu on myös vaarallista oikeuksistaan kiinni pitävien pyöräilijöiden takia. Erityisesti pandemia-aikana oman auton käyttö on kuitenkin usein kätevin ja turvallisin vaihtoehto.

Koronaepidemia on tuonut mukanaan monenlaista. Moni espoolainen on varmasti huomannut, ettei Helsinkiin oikeastaan ole välttämätöntä asiaakaan. Espoossa on lähes kaikki tarvittava. Oopperakin on suljettu koronan vuoksi.

Kuntavaalien alla helsinkiläisten toivoisi muistavan, että Helsinki on myös maan pääkaupunki. Sen tulisi olla muutakin kuin paikka valtakunnan keskushallinnolle. Ilman menestyviä kivijalkaliikkeitä kaupungista tulee kolkko. Töihin ja kotiin kiiruhtava helsinkiläinen ei tee kaupungista elävää. Tarvitaan myös koko metropolialueen ja kauempaakin tulevien suomalaisten panosta.

Helsinkiin tullaan, jos se on helppoa ja houkuttelevaa. Tulija osaa kyllä valita itselleen sopivan liikennevälineen. Kävisin mielelläni pääkaupungissa, jos tuntisin olevani tervetullut. Jättäisin sinne muutaman euron pitääkseni osaltani Suomen pääkaupungin elävänä ja virkeänä.

Paavo Kiljunen

Espoo

