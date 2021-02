Euroopan parlamentti esitti tammikuun lopulla, että Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt on keskeytettävä venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin vangitsemisen vuoksi. Kaasuputken on valmistuessaan tarkoitus kuljettaa maakaasua Venäjältä Saksaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut, että uusia sanktioita ei voi poissulkea, mutta hän ei ole aikeissa pysäyttää kaasuputken rakentamista.

Fortumin tytäryhtiö Uniper on sijoittanut Nord Stream 2 -hankkeeseen lähes miljardi euroa, mikä tarkoittaa, että Suomi on osallisena putken rakentamisessa.

Nyt, kun Navalnyi on tuomittu, on ehdottoman selvää, että Venäjää kohtaan täytyy olla sanktioita. Nord Stream 2 -hankkeen pysäyttäminen olisi merkittävä sanktio, jolla on myös Euroopan parlamentin tuki. Hallituksen on tehtävä omistajaohjausta siten, että Fortum luopuu omasta osuudestaan kaasuputken rahoituksessa. Tämä on oikeastaan syytä tehdä jo pelkästään ilmastosyistä.

Ville Larkkonen

yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Jyväskylä

