Investointisopimus Kiinan kanssa on Euroopan etu

Euroopan markkina on ollut tähän asti monella tapaa avoin ulkomaisille investoijille – nyt otetaan askelia kohti vastavuoroisempaa investointimahdollisuutta Kiinassa.

Euroopan unionin ja Kiinan välille neuvoteltu investointisopimus on herättänyt paljon keskustelua myös Suomessa. Sopimus on siirtymässä EU-jäsenmaiden ja EU-parlamentin arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Moni on puntaroinut, kääntyykö sopimus Euroopan voitoksi vai pelasimmeko Kiinan pussiin. Tiedossa ovat Kiinan talousjärjestelmän vakavat epäkohdat.

Väitän, että investointisopimus on tarpeellinen askel kohti tavoitetta, jossa eurooppalaiset ja kiinalaiset yritykset voisivat kilpailla nykyistä tasapuolisemmilla ja oikeudenmukaisemmilla pelisäännöillä.

Sopimukset ovat aina kahden kauppoja, mutta tuoreen investointisopimuksen suurimpia hyötyjiä ovat EU ja eurooppalaisyritykset. Euroopan markkina on ollut tähän asti monella tapaa avoin ulkomaisille investoijille – nyt otetaan askelia kohti vastavuoroisempaa investointimahdollisuutta Kiinassa.

Suomalaisten vientiyritysten kannalta on olennaista, että niille avautuu nyt aiempaa parempi ja luotettavampi pääsy Kiinan markkinoille esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa, ympäristöteknologiassa, rakennusalalla, pilvipalveluissa sekä terveys-, finanssi- ja energiasektorilla.

Mihin Kiina sitten on sitoutumassa? Kiinalaisilta valtionyhtiöiltä edellytetään, että ne noudattavat markkinoiden normaaleja kilpailupelisääntöjä. Kiina ei saa myöskään enää jatkossa pakottaa eurooppalaisia yrityksiä luovuttamaan teknologiaosaamistaan tai perustamaan yhteisyrityksiä vastineeksi markkinoille pääsystä. Samoin vaaditaan läpinäkyvyyttä valtiontukien jakamisessa omille yrityksille.

Investointisopimuksen päätehtävä on suojata ulkomaisia yrityksiä syrjinnältä. On kuitenkin tärkeää, että tähän sopimukseen saatiin sisällytettyä myös ihmisoikeussitoumuksia ja ympäristövelvoitteita. Nämä kirjaukset olivat EU:n kovan väännön tulosta ja antavat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta Kiinassa.

Nämä eri näkökohdat huomioiden suomalainen elinkeinoelämä pitää sopimusta merkittävänä askeleena eteenpäin. Puollamme sopimuksen hyväksymistä ja tehokasta toimeenpanoa, mutta korostamme valvonnan merkitystä. EU-komission tulee puuttua nykyistä ankarammin sopimusrikkomuksiin ja epäreiluun kilpailuun.

EU:n ja etenkin pienen vientimaan etu on aina se, että kansainvälisen kaupan pelisäännöistä pystytään neuvottelemaan ja sopimaan. Erityisen tärkeää se on suhteessa Kiinan kaltaiseen talousmahtiin, jonka ennustetaan nousevan maailman suurimmaksi kansantaloudeksi 2020-luvun loppuun mennessä.

Hanna Laurén

johtaja, kauppapolitiikka

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

