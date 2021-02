Nyt metron varrella olevat alueet ovat villin rakentamisen vaaravyöhykkeessä.

Olen samaa mieltä kuin Erika Kallasmaa ja Ellen Tuomaala, jotka kertoivat (HS Mielipide 3.2.), miksi asukkaat lähtevät Espoosta.

Nykyiseen rakentamiseen Espoossa voi vilpittömästi käyttää vanhaa vertausta: kuin haulikolla ammuttu. Keskelle vanhaa asutusta paiskataan torni- ja kerrostaloja. Näyttää siltä, että ympäristöstä ei välitetä. Aivan epätoivon vimmalla, aivan kuin tänne olisi hirveä tunku, vaikka asukkaita lähtee pois.

Aikoinaan monenlaista keskustelua herättäneen niin sanotun aluerakentamisen hyväksi puoleksi voidaan todeta se, että alueet suunniteltiin tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi, vaikkakin melko tiiviiksi. Puille ja viheralueille jätettiin tilaa. Näin syntyivät niin Tapiola, Kivenlahti, Soukka, Olari, Matinkylä kuin Karakalliokin.

Nyt metron varrella olevat alueet ovat villin rakentamisen vaaravyöhykkeessä.

Toivoa sopii, että savipellolle nouseva Finnoon uusi alue olisi edes jotenkin ajateltu ihmisten viihtyvyyden kannalta.

Nykymenoa katsellessa tulee mieleen, kuka oikein haluaa asua noissa uusissa taloissa. Olen ihmeissäni seurannut Olarissa Suurpellontien ja Ylismäentien kulmaan kohoavaa massiivista bunkkeriseinää.

Lohdutin itseäni ajatuksella, että kaipa asukkaat saavat parvekkeet metsän puolelle pohjoiseen. Mutta mitä vielä! Ehkä on parvekkeet, mutta on myös toinen talo heti vieressä. Ei kovin houkuttelevaa. Lähipalveluna on sentään skeittipuisto.

On ollut harvinaisen kiinnostavaa seurata Espoon muuttumista vuodesta 1955 saakka, enkä suinkaan ole kasvua tai edistystä vastaan. Olen asunut jo 46 vuotta tyytyväisenä mäellä, joka aikoinaan oli oikein mukava retkikohde. Nyt voin retkeillä ihan vieressä – toistaiseksi. Kohta tänne kulkee myös metro.

Elina Hatakka

toimittaja, Kivenlahti, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.