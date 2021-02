Miksi jo olemassa olevia, käytännön kannalta hyödyllisiä ja kyseistä ideaa sivuavia museohankkeita ei ole otettu huomioon uudessa hankkeessa?

Joku on keksinyt perustaa Suomeen uuden museon – Erä- ja luontokulttuurimuseon –, jonka takana ovat Metsästysmuseo ja Kalastusmuseoyhdistys tukenaan alan ministeriöt ja Museovirasto. Idea on hieno. Siinä tavoitellaan erilaisten luonnonkäyttömuotojen yhdistämistä ja markkinointia suurelle yleisölle. On edetty jo niin pitkälle, että halukkaita kaupunkeja kilpailutetaan rahoituksen saamiseksi.

Mutta mikä on tämän museoidean toiminta-ajatuksen ja toteutuksen realistinen punainen lanka, käsikirjoituksen tematiikka? Museon onnistuminenhan perustuu aina siihen.



Tällainen on Suomen järvikalastus- ja vesimuseosäätiön hanke Savonlinnan seudulla. Sen monitieteisenä toiminta-ajatuksena on se, että museo tutkii, julkaisee ja esittelee vuosituhantista historiaa ja kehitystä luontosidonnaisesta kulttuurista. Jaetaan informaatiota veden ja järviluonnon ominaisuuksista, suomalaisen peruselinkeinon, kalastuksen, juurista ja kehityksestä aina jääkaudesta alkaen nykypäivään. Ei unohdeta järvestä saatavan huipputerveellisen ja ekologisen ravinnon ja toimeentulon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille.

Kokonaisuuteen liittyvät ihmisen luonnonnautinta, luonnossa liikkuminen ja retkeily. Tälle kaikelle on olemassa jo kymmenien vuosien aikana toteutetut suunnitelmat, joita ovat tehneet sekä tiede- että museoasiantuntijat huippuarkkitehtien piirustuksia myöten. Hanke on realisoitunut pienimuotoisesti julkaisussa ja näyttelyssä ”Suur-Saimaan kaksoset, Puruvesi ja Pihlajavesi”.

Mikä suomalaisia suunnittelijoita vaivaa, kun aina pitää keksiä uutta media- ja ekonomiaseksikästä jopa museoalalla? Kannattaisi lukea Helena Sinervon essee ”Kaipuu yksinkertaiseen elämään” teoksessa Pakopiste.

Jukka Pennanen

kulttuuriantropologian emeritusprofessori, dosentti, Helsinki

