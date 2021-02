Ilman kulttuurin elpymistä ei ole yhteiskunnallista elpymistä.

Jokaiseen kriisiin kuuluu alku ja loppu sekä paljon suuria muutoksia. Erityisesti kaupungit ovat olleet mullistusten kourissa.

Helsingin keskusta on kriisitilassa, pahemmassa kuin 1990-luvun lamassa, joka pyyhkäisi kauppakadut tyhjiksi ja täytti vapautuneet tilat realisaatiokonttoreilla, olutkapakoilla ja kirpputavaraliikkeillä. Nyt Aleksi on yhtä lohduton. Onko sama kohtalo edessä?

On siis aika alkaa puhua elvyttämisestä, ja on aika panostaa myös kulttuurin elvyttämiseen. Miten se tapahtuu ja kuka sen toteuttaa? Kohta vuoden olemme kuulleet uutisia tehokkaista kontrolli- ja rajoitustoimista. On muodostettu sulkuja ja keksitty korvikkeita, mutta milloin ja miten voimme ryhtyä purkamaan pystytettyjä rakenteita ja mekanismeja toimintojen vapauttamiseksi?

Rajoitukset osuvat ennen muuta kulttuurikenttään. Alan toimintojen ja käytäntöjen näivettyminen on suhteellisen nopea tapahtumasarja, ja romahdus voi tapahtua äkkiä.

Kulttuurin rakentaminen sen sijaan on hyvin hidasta, satavuotista työtä. Se edellyttää ponnistuksia ja yhteistä panostusta. Tarvitaan myös vaivalloista ja uhrautuvaa aherrusta, joka ei näy julkisuudessa.

Kulttuuriimme kuuluvat tieteet ja taiteet pitkäikäisine instituutioineen ja vakiintuneine käytäntöineen. Tieteellisissä kirjastoissa analysoidaan järjestelmällisesti kymmenien, satojen ja tuhansien vuosien aikana kasaantuneita aineistoja monipuolisten näkemysten muodostamiseksi. Tutkijakokouksissa alistetaan uusimmat ratkaisut ja keksinnöt kritiikille, ja näin testataan niiden kestävyyttä.

Kulttuuriimme kuuluvat lisäksi taiteiden esillepano- ja esiintymispaikat. Taideteoksia tuodaan yleisöjen arvioitaviksi konserttisaleissa, taidehalleissa, teattereissa, museoissa, musiikki- ja elokuva-arkistoissa sekä kirjastoissa. Tämä kaikki kuuluu moderniin kaupunkikulttuuriin.

Kulttuuria edustavat myös urheilu- ja liikuntapaikat uimahalleista luistinradoille, sekä oppilaitokset. Kulttuuriin kuuluvat kaupunkien julkiset ja puolijulkiset tilat, jotka mahdollistavat monenlaisia kohtaamisia ja spontaaneja keskusteluja ja mielipiteenilmaisuja.

Nyt toiminta näissä tiloissa on lähes pysähdyksissä. Lukemattomat kulttuurialan ammattilaiset odottavat voidakseen suorittaa tehtäviä, joita heidän työnsä – kulttuurin rakentaminen – edellyttää. Mukana odottamassa olemme me, yleisö ja kuluttajat. Me odotamme edelleen, pian jo toista vuotta, vailla mitään tulevaisuuden näkymiä. Kannamme syvää huolta siitä, että kulttuurityön järjestelemiseksi ja kulttuurilaitosten avaamiseksi ei ole valmisteilla edes tilannesidonnaisia suunnitelmia.

Päivittäin mediassa kerrattujen ohjeiden aikajänne rajoittuu muutaman viikon päähän. Miten tehdä työtä satavuotisen kulttuurin eteen 14 päivän perspektiivillä: Miten säveltää uutta musiikkia, joka poikkeaa kaikesta aiemmin kuullusta? Miten kirjoittaa niin kuin kukaan ei koskaan vielä ole kirjoittanut? Miten muodostaa jäälle jokaista jo muodostettua kuviota kauniimpia kuvioita?

Ilman kulttuurin elpymistä ei ole yhteiskunnallista elpymistä. Suunnittelutyöhön on ryhdyttävä välittömästi. Tarvitsemme pitkäjänteisen tekijäkeskeisen strategian kulttuurialan pelastamiseksi.

Sara Heinämaa

filosofian professori, Jyväskylän yliopisto

Laura Kolbe

Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.