Vieraskynä

PSA-testiin pohjautuva seulonta pienentää tutkimuksen mukaan kuolleisuutta mutta johtaa myös turhiin syöpädiagnooseihin.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Se aiheuttaa vuosittain huomattavan määrän kuolemia: noin 900 vuonna 2018. Seulontaa on tutkittu yhtenä tapana vähentää eturauhassyövän aiheuttamia kuolemia. Eduskunnassa on hiljattain hyväksytty jatkokäsittelyyn lakialoite eturauhassyövän seulonnan käynnistämisestä.

Väestöpohjainen seulonta on aina mittavaa toimintaa ja vaatii perustelukseen selkeän osoituksen siitä, että seulonnalla saavutetaan tavoitellut hyödyt ilman suhteettomia haittoja ja kustannuksia. Luotettavan näytön hankkiminen edellyttää laajoja ja pitkäkestoisia satunnaistettuja tutkimuksia. Eturauhassyövän kohdalla näitä on tehty veren PSA-pitoisuuteen pohjautuvasta seulonnasta. PSA on eturauhassolujen tuottama proteiini, jonka pitoisuus suurenee muun muassa eturauhassyövän yhteydessä.

Laajin ja laadukkain tutkimus – eurooppalainen tutkimus (ERSPC) – osoitti, että PSA-testiin perustuvalla seulonnalla pystytään pienentämään eturauhassyövän aiheuttamaa kuolleisuutta, mutta haittana oli huomattava lisäys piilevien ”näennäissyöpien” toteamisessa. Nämä olisivat oireettomina jääneet toteamatta ilman seulontaa, eivätkä ne hoitamattominakaan olisi aiheuttaneet potilaille haittaa. Hyödyt kyettiin osoittamaan vasta yhdeksän vuotta seulonnan käynnistämisestä, kun taas haitat ilmenivät heti seulonnan alusta pitäen. Haittoina voidaan pitää potilaan saamaa turhaa syöpädiagnoosia, näiden ”näennäissyöpien” tarpeettomien hoitojen aiheuttamia haittoja sekä kustannuksia.

Kolmessa muussa laajassa tutkimuksessa Pohjois-Amerikassa ja Britanniassa PSA-testiin pohjautuvan seulonnan hyötyjä ei ole voitu osoittaa, joskin näiden tutkimusten toteutuksessa on ollut puutteita. Useat systemaattiset katsaukset ja näytön yhteenvedot ovat todenneet PSA-testiin perustuvan seulonnan hyötyjen ja haittojen tasapainon epäedulliseksi. Siksi eturauhassyövän väestöpohjaisia seulontaohjelmia ei ole käynnistetty, toisin kuin kohdunkaulan syövässä, rintasyövässä ja suolistosyövässä.

Mikäli PSA-testiin perustuvan seulonnan vaikutuksia arvioidaan eurooppalaisen tutkimuksen löydösten pohjalta, voidaan olettaa, että seulonta estäisi 20 prosenttia eturauhassyövän aiheuttamista kuolemista seulonnan kohderyhmässä. Suomen 50–69-vuotiaiden miesten joukossa tämä tarkoittaisi 30–50 kuoleman vähentymistä vuosittain. Silti yli 800 miestä vuosittain kuolisi yhä eturauhassyöpään ja haittana olisi 1,85-kertainen ilmaantuvuus, mikä tarkoittaisi lähes kahtatuhatta ylimääräistä eturauhassyöpädiagnoosia joka vuosi.

Syöpädiagnoosi on valtava taakka miehelle, ja näin suuri määrä tarkoittaisi myös merkittävää rasitusta terveydenhuollolle. Vaikka seulonnalla syövän toteaminen aikaistuu, suomalainen seulontatutkimus ei ole osoittanut sillä olevan suotuisaa vaikutusta myöskään elämänlaatuun tai terveydenhuollon kustannuksiin.

PSA-testiin pohjautuva seulonta ei siis ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Uusia menetelmiä on kehitetty, mutta niiden merkitystä väestön seulonnassa ei ole vielä tutkittu.

Pelkän PSA-testin perusteella löytyvien merkityksettömien syöpien vähentämiseksi yksi vaihtoehto on yhdistää seulontaan useita testejä. Suomessa on käynnissä laaja satunnaistettu tutkimus, jossa pyritään selvittämään, voidaanko hyötyjen ja haittojen suhdetta parantaa käyttämällä useita testejä portaittain. Verinäytteestä määritettävien merkkiaineiden perusteella valitaan pieni korkean riskin ryhmä magneettikuvaukseen.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan jo muutaman vuoden sisällä arvioida, paraneeko hyötyjen ja haittojen suhde, mutta kuolleisuusvaikutuksen selvittäminen vaatii vähintään 10–15 vuoden seurannan. Vastaavaa tutkimusta ei muualla maailmassa ole käynnissä, ja tutkimuksen riittävä resursointi pitääkin nyt turvata.

Korkeatasoisen tutkimusnäytön hankkiminen on ainoa tapa saada päätöksenteon pohjaksi vaadittava osoitus seulonnan vaikuttavuudesta.

Anssi Auvinen ja Antti Rannikko

Auvinen on epidemiologian professori ja eturauhassyövän tutkimuskeskuksen johtaja Tampereen yliopistossa. Rannikko on urologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa sekä osastonylilääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

