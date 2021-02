Olisi mielestäni oikeudenmukaista, että nämä vielä elossa olevat viimeiset taistelijat saisivat lääkkeensä kokonaan korvattuina.

Sotaveteraanina saan apteekeissa veteraanialennuksen. Valtioneuvoston päätöksen mukaan alennus on kymmenen prosenttia lääkkeiden hinnasta. Lääkkeistä saa myös Kelan korvauksen, jota maksetaan eri korvausluokkien mukaan peruskorvauksen ollessa 40 prosenttia.

Kela vähentää kuitenkin saamani veteraanialennuksen ja laskee korvauksen lääkkeen hinnan ja vähennyksen erotuksesta. Esimerkiksi 125 euron arvoisesta lääkkeestä 40 prosentin korvaus olisi 50 euroa. Veteraanialennuksen vähentämisen vuoksi korvaus on kuitenkin 45 euroa eli viisi euroa pienempi. Laskentatapa syö 12,50 euron tuesta viisi euroa eli lähes puolet, ja veteraanialennukseni onkin vain 7,50 euroa eli kuusi prosenttia lääkkeen hinnasta. Kelan korvaus on laajempi vain vuotuisen lääkekaton täyttyessä tai tietyissä erityistilanteissa.

Veteraanien kymmenen prosentin lääketuesta on siten turha puhua, koska tuen todellinen vaikutus on selvästi alempi. Kuitteihin veteraanialennus on merkitty vaihtelevasti, eikä veteraani itse juuri oivalla, mistä hinnasta alennus tai korvaus on laskettu. Menettely on kokonaisuutena epäselvä ja veteraaneille vaikeasti hahmotettavissa.

Veteraanien lääkekorvauksissa pelataan mielestäni sotaveteraanien senteillä. Veteraaneja on elossa vajaat 6 000 ja nuorinkin heistä on tällä hetkellä 94-vuotias. Olisi mielestäni oikeudenmukaista, että nämä vielä elossa olevat viimeiset taistelijat saisivat lääkkeensä kokonaan korvattuina. Veteraanivähennys on juhlapuheiden ohella vaatimaton kiitollisuudenosoitus rintamamiehille onnistuneista taisteluista eri rintamilla. Käytännössä sen määrä on kuitenkin Kelan laskentatavan vuoksi lähes merkityksetön.

Konkreettisten asioiden korjaaminen kohottaisi monen sotaveteraanin mielialaa. Tämä joukko oli aikoinaan valmis suureen ponnistukseen itsenäisyyden säilyttämiseksi ja sitä seuranneen hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Vähimmäisvaatimus olisi, että Kelan korvaus laskettaisiin alkuperäisestä hinnasta sen sijaan, että jo myönnettyäkin etua näin nakerretaan veteraanien vahingoksi.

Risto Lundén

sotaveteraani, JR 45, 97 vuotta, Helsinki

