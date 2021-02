Sipulien maku on niin väkevä, että ruokien aidot herkkuaromit peittyvät helposti sen alle.

Erikoislääkäri Matti Ilmavirta kuvasi (HS 28.1.) hyvin vatsamigreenin. Myös muunlaiset vatsanväänteet kiusaavat nykyään monia ihmisiä.

Merkittävässä määrin vatsaongelmat kytkeytyvät ravinnon sipuleihin. Joillekin kysymyksessä ovat ihan allergiset sietoreaktiot.

Tällöin jopa sipulien käsittelystä sisäilmaan leviävät hajut voivat olla todella haitallisia. Nämä hajut tarttuvat tiukasti muun muassa tekstiileihin – ja pahimmillaan tuhoavat hajuherkiltä yöunetkin.

Haitallisinta on yleensä raaka sipuli: esimerkiksi salaateissa purjo tai punasipuli on aivan sietämätöntä. Ongelmien kärjessä on luonnollisesti myös valkosipuli: kynsinä, maustelisänä, suolana. Haitat vähenevät, kun sipulit eri tavoin kypsennetään tai ovat etikkaliemessä.

Eri medioiden ruokaohjeissa on likimain joka reseptissä mukana tuhti annos sipulia. Tämä on yllättävää, koska sipulien maku on niin väkevä, että ruokien aidot herkkuaromit peittyvät helposti sen alle. Ruokavierailta olisi aina kohteliasta etukäteen kysellä sipulien käytön sopivuudesta.

Nykyään on buffettitarjoiluissa ja tuoteselosteissa jo hienosti näkyvillä erilaiset varoitusmerkinnät: sokeriton, laktoositon, gluteeniton. Mutta missä ihmeessä viipyy selkeä merkintä ”sipuliton”?

Hans Vogt

maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, Salo

