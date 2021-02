Kotikulmillani seisoi kymmenisen vuotta sitten usein riemunkirjava vanha Transit. Pakettiauton kylkeen oli maalattu suurin kirjaimin teksti: Kaikki järjestyy. Sille autolle olisi nyt laajempaa tarvetta.

Kotikulmillani Helsingin Käpylässä seisoi kymmenisen vuotta sitten usein riemunkirjava vanha Transit. Pakettiauton kylkeen oli maalattu suurin kirjaimin teksti: Kaikki järjestyy.

Kaikki järjestyy -auton näkeminen hymyilytti ja herätti uskoa siihen, että elämä kantaa vaikka ei aina täysin järjestyksessä olisikaan. Sille autolle olisi nyt laajempaa tarvetta.

Loppuvuodesta tuli tieto, että ensimmäiset koronavirusrokotteet saadaan käyttöön aiemmin kuin juuri kukaan oli uskonut. Rokotteiden tehokin osoittautui odottamattoman hyväksi.

Kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoilta kinuttiin ennustetta, he sanoivat, että parhaassa tapauksessa, jos kaikki sujuu täydellisesti, halukkaat suomalaiset saadaan rokotetuksi kesään mennessä. Syksyllä voidaan ehkä palata normaaliin arkeen.

Mielet valtasi huojennus ja toivo. Hetkeksi. Juuri joulun alla paljastui entistä tarttuvampi muunnos viruksesta. Pian kävi myös ilmi, että rokotteiden tuotanto ei heti suju täydellisesti ja toimitusmäärät jäävät odotuksista.

Näiden takaiskujen jälkeen sekä somen että perinteisen median valtasi hermostus ja pessimismi. Kaiken uskottiin olevan menossa pieleen. Epäiltiin, ettei EU ole osannut tehdä sopimuksia eikä käsitellä myyntilupia. Epäiltiin, että meidän rokotteemme viedään muualle. Epäiltiin, ettei Suomessa osata organisoida rokotuksia. Pelättiin, ettei tarpeeksi moni suomalainen suostu ottamaan rokotetta.

Haloo, kaikki järjestyy, rauhoittelisi auto.

Koronaviruspotilaita hoitavat ammattilaiset on rokotettu jo. He pystyvät hoitamaan sairaat sairastumatta itse. Hoivakotien asukkaat saadaan THL:n mukaan rokotettua helmikuun puoliväliin ja kaikki yli 80-vuotiaat maaliskuun loppuun mennessä. Heidän osuutensa koronakuolemista on peräti kaksi kolmasosaa.

Keski-ikäisten pitää kitkutella vähän toivottua kauemmin. Ennen pitkää rokotetuotanto alkaa kuitenkin toimia, ja ellei ala, valtiot voivat pakkolisensoida valmistusta.

Seuraavatkin rokotteet saavat pian myyntilupia. Ja kun rokotteita saapuu, Suomen kunnissa osataan joukkorokottaa. Organisaatio on olemassa, ja sillä on kokemusta.

Auto kuiskaa, että turha on myös huoli rokotteen ottamisesta. Kun oma vuoro viimein tulee, melkein jokainen huokaa helpotuksesta ja käärii hihansa. Niin kovasti me kaikki haluamme irti koronakahleesta.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.