Vieraskynä

Digitaalinen maailma voi toimia perinteisten rakenteiden ulkopuolella, jolloin verotettava tulo saattaa jäädä piiloon.

Airbnb:n, Uberin ja Upworkin kaltaiset alustat lisäävät kuluttajapalvelujen valikoimaa ja saatavuutta. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden ansaintaan ja oman työn myymiseen verkossa. Digitalisaatio kasvattaa hyvinvointia tavalla, jota perinteiset mittarit, kuten bruttokansantuote, eivät tavoita.

Yritykset ovat digitalisaation ansiosta voineet pienentää kustannuksiaan ja kasvattaa tuottavuuttaan. Lisäksi on syntynyt peliteollisuuden ja puhtaan verkkokaupan kaltaisia uusia toimialoja, joiden kannattavuus on poikkeuksellisen hyvä – onhan tuotteiden lisäkappaleiden tekeminen ja jakelu lähes ilmaista, ja markkinat ovat globaalit.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa tuotetusta arvonlisästä noin 11 prosenttia eli yli 21 miljardia ­euroa syntyi vuonna 2017 joko kokonaan digitaalisista tuotteista tai muiden tuotteiden ja palvelujen sisältämistä digitaalisista elementeistä. Verohallinnon aloitteesta käynnistetyn tutkimuksen rahoitti EU-komissio.

Digitalisaatiossa on verottajan näkökulmasta sekä etuja että haasteita. Etuina ovat kansantalouden kasvun tuottamat lisäverotulot ja verotuksen automatisoituminen, joka on helpottanut myös veronmaksajien arkea. Lisäksi maksujen välitystietojen louhinta on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi suurimpien alustojen kautta saatujen tulojen jäljittämiseen.

Talouden rakennemuutos ja investoinnit tieto- ja viestintäteknologiaan edistävät myös nopeaa talouskasvua. Digitalisaatiota tehokkaasti hyödyntävä talous mahdollistaa siis entistä suuremman veropohjan. Suomessa kuitenkin vain kahdeksan prosenttia kaikista investoinneista tehdään näihin teknologioihin.

Verotuksen ongelmista merkittävin on, että digitaalinen maailma voi toimia perinteisten rakenteiden ulkopuolella. Saadut tulot, palkat ja sivutulot pysyvät näkymättömissä, ja niinpä piiloon jää myös verotettava tulo.

Jotta verotus tuntuisi reilulta, sen pitäisi tapahtua siinä maassa, missä arvo syntyy. Nykyinen voittojen verotusoikeus perustuu kuitenkin yritysten kiinteisiin toimipaikkoihin. Esimerkiksi Googlen myymän, suomalaisille kohdennetun mainostilan tuottama voitto verotetaan matalan veroasteen Irlannissa. Maat kilpailevat isojen, kannattavien digiyritysten sijainnista erilaisilla veroeduilla, mikä on johtanut digijättien kevyeen verotukseen.

Lainsäädännön puutteellisuus koskee myös kotitalouksien verotusta. Arvonlisäverotus ei yllä kauppaan, jossa kuluttajat vaihtavat tietojaan ilmaisiin palveluihin, kuten sosiaaliseen mediaan, hakukoneisiin tai karttapalveluihin. Lisäksi ulkomaisista kauppapaikoista tehdyt digitaalisten tuotteiden ostokset mahdollistavat joskus arvonlisäveron maksamatta jättämisen. Henkilöverotuksessa ongelmana on erilaisten alustojen kautta saatujen tulojen verottaminen.

Verotuksen välttämisen helppous aiheuttaa kansantaloudelle tappioita paitsi verotulojen menetyksen myös kilpailun vääristymisen vuoksi. Veroja välttelevät voivat myydä tavaroitaan ja palvelujaan halvemmalla kuin muut. Etlan selvityksen mukaan verolakien noudattamatta jäämisestä aiheutuvat digitaalisen toiminnan verovajeet eivät onneksi ole ainakaan vielä suuri ongelma Suomessa.

Digitaalisen toiminnan verotukseen liittyvä ongelmavyyhti on globaali ja edellyttää verotuksen uudistamista ja kansainvälistä koordinaatiota. Myös eri maiden verohallintojen yhteistyö on välttämätöntä.

EU:n komissio ja parlamentti haluavat ottaa käyttöön väliaikaisen liikevaihtoon sidotun veron suurille digitaalisille yrityksille, mutta jäsenmaat eivät ole päässeet vaadittavaan yksimielisyyteen. Ylikansallisten yritysten voitonjakoa puolestaan on ratkomassa talousjärjestö OECD. Vaikka hankkeet ovat viivästyneet, tahtoa on.

Maailmanlaajuisessa digitaloudessa liikkuu suuria rahamassoja, joiden valuminen verotuloiksi ei ole itsestäänselvää. Olemme kuitenkin vasta alkamassa ymmärtää tätä isoa ilmiötä. Digitalouden ei pitäisi antaa rullata itsekseen, vaan tutkimusta ja varautumista tarvitaan lisää.

Saku Airosmaa ja Tarmo Valkonen

Airosmaa työskentelee johtajana Verohallinnossa ja Valkonen tutkimusneuvonantajana Etlassa.

