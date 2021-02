Kriiseihin on varauduttava myös vapaaehtoistoiminta turvaamalla

Viranomaisten, järjestöjen ja muiden kriittisten toimijoiden tulisi yhdessä harjoitella vakavien tietoliikenne- ja sähköhäiriöiden, uusien pandemioiden sekä muiden poikkeusolojen varalle nykyistä laaja-alaisemmin.

Koronaviruspandemia on osoittanut vapaaehtoisten arvon suuren luokan kriisitilanteessa. Koulutetut ja suunnitelmallisesti johdetut vapaaehtoiset ovat valtava yhteiskunnallinen voimavara erityisesti suurissa äkillisissä tilanteissa, joissa viranomaisten omat resurssit eivät riitä.

Ammattimaisesti hoidettu toiminta tarvitsee kuitenkin tuekseen toimijoiden välisiä sopimuksia, laadukasta harjoittelua, jatkuvaa vuoropuhelua sekä lisäresursseja. Spontaanit vapaaehtoiset tarvitsevat tuekseen testatun järjestelmän, joka osaa hyödyntää eri alojen huippuosaajien työpanosta.

Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnan näkökulmasta erittäin kustannustehokasta. Sen lisäksi pitää muistaa myös toiminnan mielekkyys. Auttaminen on palkitsevaa, kun omaa osaamistaan pääsee hyödyntämään täysimittaisesti. Esimerkiksi vuoden 2020 vapaaehtoistehtävissä on korostunut korkean osaamisprofiilin vapaaehtoisuus. Suomen Punaisen Ristin Helsingin vapaaehtoiset koodasivat tietoturvallisen lääkejakelun johtojärjestelmän, tekivät ammattimaisen tason operaatiosuunnittelua, johtivat omaa toimintaansa koronavirusturvallisesti etänä ja jäljittivät tartuntaketjuja. Lisäksi tehtiin tavallisempia vapaaehtoistehtäviä, kuten materiaalin ja informaation jakamista.

Pääkaupunkiseudun viranomaisresurssit ovat hyvät verrattuna haja-asutusalueisiin, missä vapaaehtoiset ovat jo nyt tärkeä osa yhteiskunnan turvallisuusrakenteita. Tähän tilanteeseen ei kuitenkaan kannata pääkaupunkiseudulla tuudittautua. Ison kriisin sattuessa autettavien määrä voi olla valtava, eivätkä kaupunkilaiset ole tutkimusten mukaan varautuneet poikkeustilanteisiin yhtä hyvin kuin haja-asutusalueiden ihmiset.

Siten viranomaisten, järjestöjen ja muiden kriittisten toimijoiden tulisi yhdessä harjoitella vakavien tietoliikenne- ja sähköhäiriöiden, uusien pandemioiden sekä muiden poikkeusolojen varalle nykyistä laaja-alaisemmin. Näin saadaan varmuus siitä, että suunnitelmat ovat kunnossa, materiaalinen valmius on riittävä ja eri toimijoiden potentiaalista ja rooleista on yhteisymmärrys.

Suomi on onnistunut hyvin välttämään koronaviruksen pahimmat vaikutukset. Siten emme siis vielä tiedä, missä kohtaa moderni suomalainen yhteiskunta kriisiytyy vakavasti. On hyvä pohtia jo etukäteen omia osaamisen ja kapasiteettien rajoja sekä opetella käytäntöjä, joista on hyötyä suurissa kriiseissä.

Jokaisen kannattaa myös miettiä, miten omaa osaamistaan voi hyödyntää kriisitilanteessa, sekä pohtia, mitä apua tarvitsee muilta, oli sitten viranomainen, järjestö, yritys tai tavallinen ihminen. Kaikki me voimme olla avuksi, kun hätä on suuri.

Janne Leskinen

puheenjohtaja, SPR Töölön osasto

Karoliina Pilli-Sihvola

varapuheenjohtaja,

SPR Länsi-Helsingin osasto

Roope Siirtola

vapaaehtoinen, SPR Itä-Helsingin osasto

