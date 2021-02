Kuten Markku Koponen kuvaili (HS Mielipide 6.2.), Tukholman Kungsträdgården on onnistunut, viihtyisä alue kahviloineen, ravintoloineen ja yhteisine kokoontumistiloineen. Mielestäni vieläkin onnistuneempi alue, todellinen rantabulevardi, on Oslossa, nimittäin Aker Brygge. Se kutsuu luokseen sekä oslolaiset että vierailijat. Oleskelulaituri meren ääressä on rakennettu leveistä puulankuista. On kauniita istutuksia, penkkejä ja merenrantaportaita. Siellä on ihanat maisemat, ja se on viihtyisä tapaamispaikka.

Puulaituri rajoittuu mereen. Toisella reunalla on kivetty kulkuväylä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vasta näiden alueiden taustalla avautuvat terassit kahviloineen, ravintoloineen ja kauppoineen.

Helsingissä Etelärannan alueen helmeksi muodostuisi toivottavasti uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, joka varmasti vaatii erillisen, yleisen arkkitehtuurikilpailun.

Lautat ja laivat Suomenlinnaan, Korkeasaareen, Porvooseen ja saaristoon lähtisivät kaikki Eteläsataman alueelta. Ehkä pari baarilaivaakin mahtuisi mukaan. Helsingin paraatipaikan kunnostusta on odotettu vuosikymmeniä. Ehkä nyt on oikea hetki eli momentum.

Päivi Linna

Helsinki

