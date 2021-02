Myös pienituloisen on voitava asua Helsingissä

Kahden keskipalkkaisen työntekijän on vaikea ostaa riittävän iso perheelliselle sopiva omistusasunto.

Helsinki on asumiskustannuksiltaan yksi Suomen kalleimmista kaupungeista. Muuttoliikettä halvempiin kuntiin ja niin sanottua Nurmijärvi-ilmiötä on estänyt kohtuuhintaista vuokra-asumista tarjoava Helsingin kaupungin asunnot, joka toimii omakustanneperiaatteella. Osinkoja ei makseta eikä voittoja tulouteta kenellekään.

Hitas-järjestelmä päätettiin viime syksynä lakkauttaa, vaikka järjestelmä on ollut ehkä ainoa tapa alemmalle keskiluokalle päästä kiinni omistusasumiseen. Nyt näyttää siltä, ettei järjestelmän lakkauttaminenkaan riitä kaikille, vaan vaaditaan, että kaupungin asuntojen rakentamista tulee edelleen vähentää. Tämä olisi erikoista, kun otetaan huomioon, että Helsingin valtuusto on juuri korottanut rakennettavien asuntojen määrää omassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassaan (AM-ohjelma).

Helsingin on myös tulevaisuudessa oltava kaupunki, jossa pienituloisillakin kuntalaisilla on varaa asua. Jo nyt kahden keskipalkkaisen työntekijän on vaikea ostaa riittävän iso perheelliselle sopiva omistusasunto. Mahdottomaksi tilanne muodostuu yksinelävälle keskituloiselle.

Tästä syystä meillä on oltava kaikenkokoisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikille helsinkiläisille, olivatpa he sitten perheellisiä, yksineläviä, työssä käyviä tai eläkeläisiä.

Sari Kumin

Vuosaari, Helsinki

Anne Vuori

Torpparinmäki, Helsinki

