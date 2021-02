Suomalaiselle villalle pitäisi luoda brändi samaan tapaan kuin islantilaisvillalle. Brändin vahvuutena olisivat ekologisuus ja eettisyys.

Koronavirustalvi on innostanut suomalaisia neulomaan.­

Koronavirustalvena neulepuikot ovat kilisseet useissa kodeissa ja neulepiireissä. Moni on uskaltautunut kokeilemaan sukkien ja lapasten lisäksi vaativampia neuleita. Islantilaisneuleiden suosio on ollut valtava, ja suuren kysynnän vuoksi monen lankakaupan islantilaisvarastot ovat huvenneet ja lankakeristä lähes taistellaan. Islannissakin lampaat saavat pitää villansa talven yli, joten kehräämöt saavat odottaa uusia villaeriä ainakin kevääseen asti.

Islantilaisvillahuuman siivellä suomalaisenkin villan kysyntä on kasvanut. Suomenlampaiden villa on pitkäkuituista ja pehmeää, joten siitä saadaan hyvälaatuista lankaa. Kuluttajat arvostavat eettisesti ja ekologisesti tuotettua villaa.

On järkyttävää kuulla, että yli puolet villasta päätyy hävitettäväksi. Tuottajat kertovat, että villasta saa niin huonon korvauksen, ettei se riitä edes tuotantokustannuksiin.

Suomalaiselle villalle pitäisi luoda brändi samaan tapaan kuin islantilaisvillalle. Brändin vahvuuksia olisivat ekologisuus ja eettisyys. Se edellyttää, että koko tuotantoprosessi on läpinäkyvää ja täyttää laatukriteerit. Lampaiden hoito on Suomessa hyvin vastuullista, ja suuri osa lammastiloista on luomutiloja. Mutta myös jatkokäsittelylle pitää luoda laatukriteerit. Villojen pesettäminen ulkomailla tulee lopettaa, ja kehräämöjen tulee panostaa tuotekehittelyyn.

Kuluttaja ei halua maksaa sadan gramman harmaasta sukkalankaerästä kymmentä euroa. Mutta jos lankahyllyssä on luonnonharmaiden, vaaleiden ja ruskeiden lankakerien vieressä pehmeillä luonnonsävyillä ekologisesti värjättyjä lankoja ja ohessa helposti toteutettavien villapuseroiden ja asusteiden ohjeita ja malleja, neulootikot ovat valmiita maksamaan langoista riittävästi.

Brändin näkyvyyttä tulee lisätä käsityölehdissä. Nykyään suuri osa lehtien neuleohjeista on toteutettu suurten kehräämöjen langoilla.

Maarit Kyrö

Kitee

