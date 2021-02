Ihminen on kokonaisuus eikä vain asia työlistalla, joka pitää hoitaa pois alta.

Kun ensimmäisen kerran liiallinen alkoholinkäyttö esti minua menemästä töihin, päätin mennä julkisen mielenterveys- ja päihdepuolen vastaanotolle. Koronavirusaikana pitkään jatkunut ahdistus on pahentunut, mikä on saanut aukaisemaan korkin liian usein. Ja kun viime kuukausina se on auennut, se on mennyt kiinni vasta 2–3 päivän päästä, yleensä sunnuntaina. Mutta nyt kävi toisin.

Olen tissutellut enemmän ja vähemmän viisi viime vuotta. Kunnon kännäily on ajoittunut viikonloppuihin. Työni olen hoitanut hyvin ja olen pidetty työyhteisössäni. Olen korkeasti koulutettu keski-ikäinen nainen. Mietin häpeissäni, miten tähän pisteeseen on tultu, ja päätin hakea apua. Kotikaupunkini mielenterveys- ja päihdepalveluiden esittelytekstissä lukee, että sieltä saa matalalla kynnyksellä tukea ja apua: ”Ensimmäisellä käyntikerralla arvioimme tilanteesi ja aloitamme hoidon suunnittelun kanssasi.”

Ensin tapasin hoitajan. Hän lateli faktoja ronskisti tiskiin ja kuvaili, miten maksakirroosiin kuolee. Yritin selittää taustoistani, mutta kysymykset koskivat alkoholimääriä ja lääkitystä. Lopuksi minut puhallutettiin. Yritin sanoa, että tarvitsisin nyt enemmänkin keskusteluapua ja henkistä tukea. ”Seuraava vapaa aika on kahden kuukauden päästä. Mene tuohon odottamaan lääkärin vastaanottoa, siellä otetaan labrat ja puhutaan lääkityksestä.”

Lääkäri aloitti samoilla kysymyksillä kuin hoitaja. ”Onko ajokortti?” ”On.” ”Sitten käyt puhaltamassa kuusi kertaa kolmen kuukauden aikana täällä, muuten tulee ajokielto.”

”Enhän minä ole humalassa ajellut. Se ei ole tässä se ongelma.” Siihen lääkäri vastasi puhalluttamisen olevan käytäntö. ”Käyt labroissa ja saat antabus-kuurin ja sitten kahden viikon sisällä tulet puhaltamaan ensimmäisen kerran.”

Se oli siinä. Kadunko, että menin sinne? Kadun. Missä on se laadukas mielenterveys- ja päihdepalvelu, jossa ihminen kohdataan kokonaisuutena eikä ajeta kaikkia saman sapluunan läpi?

Julkisuudessa puhutaan paljon päihdeongelmaisista ja yhä enemmän juovista keski-ikäisistä naisista, tavallisista perheenäideistä, työssä käyvistä ihmisistä, jotka kamppailevat tuon saman ongelman takia. Eivät uskalla hakea apua, koska pelkäävät lastensa menettämistä, julkista häpeää ja leimautumista. En enää ihmettele sitä.

Koko järjestelmän rakenne pitäisi räjäyttää ja rakentaa uudestaan. Julkisen puolen lääkäreille pitäisi antaa lisää koulutusta erityisesti siitä, miten kohdata päihdeongelman kanssa kamppaileva ihminen. Sama koskee päihdepuolen hoitajia. Ihminen on kokonaisuus eikä vain asia työlistalla, joka pitää hoitaa pois alta.

Pettynyt

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

