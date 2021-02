Synnin käsite viittaa Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseen, eikä se sovi maalliseen pandemiaa koskevaan keskusteluun. Sen sijaan tarvitaan tiedettä ja moraalifilosofiaa.

Synti mainittu.

Käyttäytymis­tieteilijä ja dosentti Pilvikki Absetz käytti termiä ”korona­synti” Helsingin Sanomien haastattelussa (27.1.), jossa hän eritteli syitä sille, miksi osa ihmisistä pyrkii rajoitus­toimista, suosituksista ja korona­viruksen uhasta huolimatta kokoontumaan yhteen.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma tarttui synti-termin käyttöön nopeasti pikaviestipalvelu Twitterissä: ”Koronatoimien ­käsittely synnin käsitteen kautta kuulostaa vieraalta suomalaisessa kulttuurissa”, hän kirjoitti.

Niin todella kuulostaa.

Synti-sanan perimmäinen merkitys on teko tai toiminta, joka rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Vaikka sanaa käyttäisi maallisemmassa tarkoituksessa, se viittaa johonkin anteeksiantamattomaan.

Synnin tuominen mukaan julkiseen koronakeskusteluun on kiinnostavaa siksi, että keskustelu on jo valmiiksi vahvasti moralistista. Ihmisiltä vaaditaan vastuullisuutta ja tunnollisuutta noudattaa valtiovallan määräyksiä. Yhden itsekkyys voi ajaa kaikki turmioon.

Aivan kuten on ollut monesti aiemminkin historiassa, ravintolat, juhlinta ja nuorison tekemiset näyttäytyvät paheiden pesänä. Tämä näkyy siinä, miten juuri ravintolat ovat usein ensimmäisinä suurennuslasin alla, kun koronarajoituksia kiristetään, ja miten suurta huolta joulun ja uudenvuoden vietto päättäjissä aiheuttivat. Nuorten istuminen Kallion baareissa herättää pahek­suntaa.

Ja aivan kuten historiassa, juhlimisen kieltäminen on synnyttänyt lieveilmiöitä: ravintoloiden muuttuminen yökahviloiksi oli kuin tuulahdus kieltolain vuosilta.

Sanoilla on merkitystä. Synti on sanana neuvottelematon. Kun puhutaan synnin­tekijästä, puhutaan ihmisestä, joka on tehnyt anteeksiantamattoman väärän teon. Tulee mieleen mustassa kaavussa pitkin maantietä laahustava hahmo, joka pieksee itseään orjantappuroilla.

Synnintekijä ei ole mukana rationaalisessa keskustelussa siitä, onko hän tehnyt väärin, tai miksi hän tehnyt niin kuin on tehnyt. Tällainen keskustelu ei kuulu synnin luonteeseen. Muut päättävät, että synnintekijä on syntinen.

Kun on kyse globaalista pandemiasta, tarvitaan tiedettä ja moraalifilosofista keskustelua. Yritämmekö pelastaa henkiä? Millä hinnalla tämä mahdollisesti tehdään? On hienoa ja tarpeellista, että tätä keskustelua Suomessakin käydään.

Sen sijaan synnin käsitettä keskustelu ei tarvitse.

