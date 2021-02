Alamme uhrautuu yhteisen hyvän eteen, mutta samaan aikaan meiltä kielletty on toisille aloille sallittua. Tämä alkaa murentaa uskoa yhteiskunnan kykyyn hoitaa kriisiä tasa-arvoisesti.

Kulttuurialan toimijoina ja taiteilijoina olemme syvästi pettyneitä tapaan, jolla yhteiskunta on kohdellut luovia aloja koronaviruskriisissä. Alamme on kriisin alusta alkaen toiminut vastuullisesti sopeuttaen toimintaansa hyvin lyhyillä varoitusajoilla. Jaksaminen ja talkoomieli alkavat olla nyt loppu.

Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on jälleen käytännössä estetty jo kolmatta kuukautta. Alamme uhrautuu yhteisen hyvän eteen, mutta samaan aikaan meiltä kielletty on toisille aloille sallittua. Tämä alkaa murentaa uskoa yhteiskunnan kykyyn hoitaa kriisiä tasa-arvoisesti.

Tuoreen tutkimuksen mukaan luovat alat ovat toiseksi eniten pandemiasta kärsinyt ala. Tämä johtuu vallitsevan tilanteen lisäksi rajoitusten epäloogisesta soveltamisesta eri aloihin. Emme saa harjoittaa ammattejamme, vaikka syksyllä suurin osa kulttuuritapahtumista pystyttiin järjestämään turvallisesti.

Tiedämme, että osa epäloogisuudesta juontuu lainsäädännöstä, mutta on hämmentävää, ettei Suomen kaltainen demokratia saa aikaan päätöksiä, joissa kaikkia aloja kohdellaan tasapuolisesti ja viruksen leviämisen näkökulmasta järkevästi.

Onko niin, ettei luovien alojen työtä ymmärretä oikeana työntekona? Kuvitellaanko luovien alojen toimijoiden tekevän vain rakkaudesta lajiin -tyyppistä harrastustoimintaa, joka voidaan säilöä ja myöhemmin nostaa vahingoittumattomana naftaliinista yhteiseksi iloksi?

Yhteiskunta on viime vuosina kannustanut ja jopa ajanut taiteilijoita freelancereiksi, yksin- ja pienyrittäjiksi. Nyt pulassa ovat juuri nämä ryhmät. Jokainen voi kuvitella omalle kohdalleen tilanteen, kun toimeentulo loppuu määräämättömäksi ajaksi ja työnteko on estetty kuukausiksi. Samaan aikaan yhteiskunta vaatii taiteilija-yrittäjältäkin omansa: eläke- ja vakuutusmaksut on hoidettava ajallaan.

Olemme hämmentyneitä ja surullisia siitä, miten yksin kulttuuriala on jäänyt. Missä on nyt solidaarisuus ja tuki alallemme, joka on perinteisesti ollut valmis nousemaan barrikadeille oikeudenmukaisuuden puolesta? Vaadimme kulttuuritilaisuudet auki samoilla säännöillä muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Emme jaksa enää äyskäröidä vuotavaa venettä.

Martti Suosalo

Virpi Suutari

Iiro Rantala

Lotta Kuusisto

taiteilija-yrittäjiä, Helsinki

