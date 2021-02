Hans Vogt kirjoitti (HS Mieli­pide 8.2.) ongelmasta, johon suhtaudutaan ravintoloissa minunkin mielestäni leväperäisesti; monen vatsa ei siedä sipuleiden voimakkaita eteerisiä öljyjä. Kuten Vogt kirjoitti, pelkkä sipulien tuoksu saa aikaan pahoinvointia.

Itse olen kyllästynyt siihen, että kun ravintoloissa tutkiskelee ruokalistaa, joka kerralla on kysyttävä tarjoilijalta, onko annoksessa valkosipulia. Se on minulle varsinainen myrkky. Usein minulle on vastattu, että ”se on niin ihana mauste”.

Sitten alkaa jaarittelu siitä, voisiko annoksen saada ilman valkosipulia. Yleensä pyyntööni suostutaan, mutta huomautetaan, että mausteseoksessa sitä saattaa kuitenkin olla.

Tilanne on johtanut siihen, että hyvin vastahakoisesti lähden enää ravintoloihin syömään, koska kotona tiedän varmasti, mitä vaimokulta ja minä ruokaamme laitamme. Onneksi me molemmat olemme samaa mieltä sipulien ”ihanuudesta”. Koronavirusaika sopii siis ruoan puolesta meille!

Martti Valonen

Helsinki

