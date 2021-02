Helsingin liikennesuunnittelu on menossa oikeaan suuntaan

Timo Järvinen kirjoitti (HS Mielipide 8.2.), että liikennesuunnittelu unohti autot. Minusta aivan viime vuosiin asti liikennesuunnittelussa on huomioitu vain yksinomaan autot. Nyt on ymmärretty, että läheskään kaikki eivät liiku autolla kaupungin sisäisiä matkoja, ja kevyen liikenteen väyliä on rakennettu lisää.

Koska jalankulkija, hölkkääjä, koiran ulkoiluttaja tai pyöräilijä ei suoranaisesti nauti pakokaasujen hengittämisestä, on aivan erinomaista, että vihdoin ollaan suunnittelemassa kevyen liikenteen siltayhteyttä, jossa ei polttomoottoriajoneuvoilla kuljeta.

Tällaisia hankkeita soisi olevan enemmän ja tulevan lisää. Erillään moottoriteistä olevat kevyen liikenteen väylät kannustavat liikkumaan ja tukevat kokonaisvaltaisesti ulkoilijan hyvinvointia. Pakokaasujen sijaan on upea tunne hengittää esimerkiksi pyöräillessä raitista ilmaa keuhkojen täydeltä.

Anne Uimonen

entinen laajasalolainen, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.