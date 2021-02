Mahdollisuuden voisi antaa alkuvaiheessa vaikkapa kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Käynnissä on keskustelu siitä, voidaanko kuntavaalit järjestää huhtikuussa koronavirusepidemiasta huolimatta.

Vaalit ovat luultavasti järjestettävissä melko turvallisesti käyttämällä aiempaa suurempia tiloja sekä suojapleksejä äänestäjien ja vaalihenkilökunnan välillä. Myös rokotukset ovat jo siinä vaiheessa hyvässä vauhdissa.

Kuitenkin vanhemman äänestäjäkunnan tartuntapelko todennäköisesti pienentää äänestysaktiivisuutta.

Esitän harkittavaksi kirjeäänestyksen laajentamista myös kotimaahan. Ulkosuomalaisparlamentin aloitteesta vaalilakia muutettiin joulukuussa 2017 ja mahdollistettiin kirjeäänestys. Lain mukaan ”äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestys­jakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta”.

Kirjeäänestys on ollut käytössä yhtenä vaihtoehtona kolmen viime vuoden aikana järjestetyissä vaaleissa. Matkan takia olen sitä ulkomailla asuvana kerran käyttänyt, samoin eräät Suomessa asuvat tuttavani matkoilla ollessaan.

Kirjeäänestyksen laajentaminen kotimaiseen käyttöön edellyttäisi vaalilain muuttamista. Mahdollisuuden voisi antaa alkuvaiheessa vaikkapa kaikille 65 vuotta täyttäneille. He saisivat postissa lähetettävän äänioikeus­ilmoituksen mukana kirjeäänestyksessä tarvittavat paperit. Jos he eivät halua mennä tai kykene menemään äänestämään ennakolta tai vaalipäivänä, he voisivat käyttää kirjeäänestystä. Siinä tarvittaisiin kaksi todistajaa, jotka todistavat menettelyn.

Koska tarvitaan lainmuutos, tulisi kiire, jotta mahdollisuutta voitaisiin käyttää jo huhtikuun vaaleissa.

Paavo Tanskanen

Fuengirola/Helsinki

