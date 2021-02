On varmistettava, että oikeus varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan säilyy kaikilla esiopetusikäisillä lapsilla.

Ensi syksynä käynnistyvä viisivuotiaiden esiopetuskokeilu on hyvä lähtökohta kehittää hallitusohjelmaan kirjattua joustavaa esi- ja alkuopetusta ja pienten lasten koulua. Tavoitteena on varmistaa perustaitojen riittävyys ylemmille luokille siirryttäessä.

Tämän on todennut myös ministeri Annika Saarikko (kesk) nostamalla keskusteluun joustavan esi- ja alkuopetuksen. Tavoite on kannatettava, lapset saavuttavat koulukypsyyden epätahtisesti ja esimerkiksi sukupuolten väliset erot voivat olla huomattavia.

Pienten lasten koulua käyvät varhaiskasvatusikäiset lapset. He elävät monella tavalla kriittisiä vuosia. Varhaisvuosien aikana rakentuu pohja luottamukselle, ryhmässä olemisen taidoille, uteliaisuudelle ja oppimiselle.

Hallitus on suhtautunut kunnianhimoisesti varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Suunta on ollut hyvä.

Varhaiskasvatuksen laatua on pyritty parantamaan lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajien määrää. He ovat varhaisen opettamisen ja pedagogiikan asiantuntijoita.

Kehitettäessä joustavaa esi- ja alkuopetusta ja pienten lasten koulua on varmistettava, että varhaiskasvatuksen pedagogiikka säilyy vallitsevana toimintamuotona. Pienet lapset ovat erityislaatuisia. Varhaiskasvatus on syystä kasvatuksen, hoivan ja opettamisen kokonaisuus. Tämän huomioiminen on ensisijaisen tärkeää oppimisen valmiuksien vahvistamisessa.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka perustuu kokonaisvaltaisuuteen, sensitiiviseen ohjaukseen ja leikin mahdollistamiseen. Varhaiskasvatuksen opettajat oppivat opintojensa aikana, mitä taitoja lapset tarvitsevat ja miten kiinnostus oppimiseen herätetään.

Varhaiskasvatuksen opettajilla on valmiuksia opettaa pienille lapsille ryhmässä olemisen taitoja, vuoron odottamista ja toisten kuuntelemista. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tavoitteena on varmistaa tulevien opettajien ymmärrys kehityksen kokonaisvaltaisuudesta, siihen vaikuttamisesta ja myötätuntoisen toimintakulttuurin rakentumisesta. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on lapsilähtöistä ja samanaikaisesti aikuisjohtoista.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta kehitettäessä on ratkaistava keskeisiä kysymyksiä varhaiskasvatuksen pedagogiikan säilyttämiseksi esiopetuksessa. Tällä hetkellä luokanopettajat ovat kelpoisia opettamaan esiopetuksessa, mutta varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole kelpoisia alkuopetukseen. On uhka, että pienten lasten koulut tulevat luokanopettajavaltaisiksi. Koululaisille soveltuvat opettamisen tavat siirtyvät yhä nuoremmalle ikäluokalle, ja kokonaisvaltaisesti ehyt varhaiskasvatus voi vaarantua.

Pienten lasten opettajien kaksoiskelpoisuus olisi yksi ratkaisu. Sen voisi saavuttaa maisteritutkinnon sisällä. Sekä varhaiskasvatuksen opiskelijat että luokanopettajaksi opiskelevat suorittaisivat maisteriopintojen sisällä tarvittavat joko alkuopetuksen tai varhaiskasvatuksen pedagogiikan lisäopinnot.

On varmistettava, että oikeus varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan säilyy kaikilla esiopetus­ikäisillä lapsilla. Sen edellytyksenä on varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden muuttaminen maisteritasoiseksi.

Nina Sajaniemi

neuropsykologi, varhaiskasvatuksen professori

Itä-Suomen yliopisto

