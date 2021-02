Vieraskynä

Kun poikkeusoloista palataan normaaliin, edessä ovat jälleen talouden entuudestaan tutut rakenteelliset ongelmat.

Talouspolitiikassa on tullut aika päättää, miten poikkeus­ajoista palataan normaaliin. Siirtymän tarvetta korostaa, että Suomessa normaalit ajat näyttäytyvät ongelmana, jonka ratkaisu vaatii päättäväisiä toimia monilla talous­politiikan alueilla.

Koronavirus­pandemian vuoksi valtioiden alijäämät ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa. Talouden raju notkahdus on leikannut valtioiden tuloja ja kasvattanut menoja. Julkisen terveydenhuollon kasvaneet tarpeet ja toimet talouden notkahduksesta aiheutuvien ongelmien lievittämiseksi ovat jo nyt maksaneet valtavasti. Valtioiden julkiset velat suhteessa kokonaistuotantoon ovat pomppaamassa uusille kymmenluvuille ympäri maailman.

Maailmalla vallitsee harvinaisen laaja yksimielisyys talouspolitiikan suuresta linjasta.

Vielä tällä hetkellä, kun epidemia jyllää laajalti ja täyttää sairaaloita, liikkumista ja liiketoimintaa rajoitetaan monin tavoin ja tulevaisuus näyttää epävarmalta, valtioiden on viisasta tukea kotitalouksia ja yrityksiä kysynnän ylläpitämiseksi.

Epidemia talttuu Suomessa, kun riittävä määrä ihmisiä on rokotettu. Se tapahtuu ehkä kuluvan vuoden syksyyn tai viimeistään vuodenvaihteeseen mennessä. Sitten löydämme edestämme tutut haasteet – väestö­rakenteen muutoksen, teknologisen murroksen ja ilmastonmuutoksen – joiden hallitseminen vaatii talouden uudistumista. Sitä pitäisi tukea jo epidemian aikana.

Jotta valtiot voivat tukea talouden ja yhteiskunnan rakennemuutosta, niiden täytyy huolehtia, että luottamus julkiseen taloudenpitoon säilyy. Julkiseen talouteen pitää kasvattaa puskuri seuraavien ikävien yllätysten varalle, ja on myös säilytettävä liikkumavara rakennemuutoksen vaatimiin investointeihin, koulutukseen ja tutkimukseen. Siksi tarvitaan suunnitelma alijäämien pienentämiseksi ja velkaan­tumisen pysäyttämiseksi suhteessa kokonaistuotantoon epidemian laan­nut­tua. Tarvitaan polku, jota pitkin päästään epidemiaan liittyvistä tuista.

Uskottavan suunnitelman avulla voidaan torjua pelot velkaryypyn jäämisestä päälle. Osa uskottavaa suun­nitelmaa on paluu julkista talouden­pitoa ohjaaviin sääntöihin, kuten Suomessa menokehyksiin, jotka on viritetty talouden kantokyvyn mukaan ja joihin päätöksentekijät ovat sitoutuneet. Kehys on valtion taloudenpidon kulmakivi, joka on ylläpitänyt luottamusta taloudenpitoon.

Varovaistenkin ennusteiden mukaan epidemia laantuu Suomessa vuoden loppuun mennessä ja talous palaa normaaliin vuonna 2022. Talouspolitiikan painopistettä pitää siirtää akuutista kriisinhoidosta talouden kasvun edellytysten vahvistamiseen ja julkisen taloudenpidon vakauttamiseen.

Suomen erityispiirteitä ovat no­peasti vanheneva väestö, vaisu kasvunäkymä ja krooninen julkisen talouden alijäämä. Siksi talouden suorituskykyä pitää vahvistaa kaikin keinoin, ja ­rahankäytön pitää tukea talouden uudistumista. Epidemian väistyttyä julkinen taloudenpito pitää sovittaa talouden suorituskyvyn asettamiin raameihin. Jos talouden suorituskyky kasvaa, julkisen taloudenpidon raamikin laajenee.

Päätöksenteon seuraava etappi on hallituskauden puolivälitarkastelu ja julkisen talouden suunnitelmariihi ­parin kuukauden kuluttua huhtikuussa. Silloin hallitus on ilmoittanut täsmentävänsä kestävyystiekarttaansa ja esittävänsä konkreettiset toimet ta­louden kasvun tukemiseksi, julkisen talouden vahvistamiseksi ja kokonaistuotantoon suhteutetun julkisen velkaantumisen pysäyttämiseksi 2020-luvulla.

Samassa yhteydessä finanssipolitiikan tavoitteenasettelua loppuvaalikaudelle tulisi täsmentää, eli käytännössä on asetettava valtion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastojen rahoitusasemalle tavoitteet, jotka johtavat keskipitkällä aikavälillä kohti pienempiä alijäämiä ja alenevaa julkista velkaa talouden kokonaistuotantoon suhteutettuna. Tätä edellyttävät jo Suomen julkista taloudenpitoa säätelevät lait ja asetuksetkin.

Mikko Spolander ja Sami Yläoutinen

Spolander on ylijohtaja ja Yläoutinen budjettipäällikkö valtiovarainministeriössä.

