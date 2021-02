Muut lehdet

Kauppalehti käsittelee valtio­varain­ministeriön maanantaina julkistamaa raporttia talouden näkymistä.

”Rukattavaa riittää niin työmarkkinoilla, verotuksessa kuin innovaatiokoneistossakin. – – Suomalaisten elin­taso on yhä alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. Lähivuosina ero muihin Pohjoismaihin vain kasvaa.”

”Virkamiesten mukaan hitaan tuottavuuskasvun taustalla ei ole vain kännykkäbisneksen romahdus, vaan finanssikriisin aikoihin menetetty kustannuskilpailukyky ja työmarkkinoiden hidas sopeutuminen elektroniikkateollisuuden sokkiin. Hyvää ei lupaa, että investoinnit junnaavat yhä finanssikriisiä edeltävällä tasolla.”

”Monella mittarilla Suomi lähenee nyt Euroopan syrjäisinä kolkkina pidettyjä periferiamaita. – – Suomi voi pysyä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona vain, jos hallitus onnistuu nostamaan työllisyyttä ja tuottavuutta niin, että julkisen talouden kestävyys on turvattu.”

Savon Sanomien mukaan Suomen työ­markkinoiden toiminta ei pärjää verrokki­maille.

”Pitäisi sopia paikallisesti nykyistä paljon laajemmin, koska siten olisi mahdollista huolehtia nykyistä paremmin kustannuskilpailukyvystä.”

”Maanantaisen raportin julkistamisen ikävimpiin viesteihin kuului se, että Suomen innovaatiokone on rikki. Ongelman ratkaisemiseksi tutkimuksen ja tuotekehityksen ja koulutuksen merkitystä tuskin voi liikaa korostaa.”

”Vientiä ajatellen paljon parjattu Juha Sipilän (kesk) hallituksen kilpailukykysopimus näyttää historian valossa olleen oikea toimi. Toisaalta saman hallituksen päätökset leikata koulutuksesta olivat ehdottomasti väärin.”

Karjalainen toteaa, että Ruotsin ja Norjan talous­kasvun paremmuutta Suomeen verrattuna selittää myös työ­ikäisen väestön suurempi netto­maahan­muutto ja maahan­muuttajien parempi työllistyminen.

”Niinpä Suomeenkin on valmisteleva pikaisesti malli osaavan ulkomaa­laisen työvoiman nopeutetusta saamisesta ja työllistämisestä. Se taltuttaisi myös työttömyyden kasvun ja orastavan työvoimapulan ristiriitaa.”

Turun Sanomat kirjoittaa, että ministeriön raportti puoltaa nettomaahanmuuton tuntuvaa kasvattamista.

”Raportissa edellytetään luonnollisesti, että maahanmuuttajien työ­voimaosuus kasvaa.”

”Meillä on rakennuksilla, telakoilla ja maatiloilla paikattu työvoimapulaa ulkomaalaisten avulla jo pitkään. Kyse ei ole ollut maahanmuutosta, vaan ulkomaalaisia on hankittu tilapäisesti ja kausiluontoisesti. Käytäntö on johtanut ongelmiin muun muassa työlainsäädännön noudattamisessa.”