EU:n korkea edustaja Josep Borrell halusi mennä Moskovaan keskustelemaan Euroopan unionin ja Venäjän suhteista. Kaikki ei mennyt niin kuin hän odotti.

Viime päivien tapahtumat ovat tehneet selväksi, ettei vierailu Moskovaan ole huvi­matka.

Euroopan unionin ulko­asioiden ja turvallisuus­politiikan korkean edustajan Josep Borrellin perjantainen matka ulko­ministeri Sergei Lavrovin vieraaksi päättyi teurastukseen kameroiden edessä.

Espanjan entisenä ulko­ministerinä Borrell tunnettiin räiskyvästä tyylistä, eikä hän ole pelännyt sivaltaa vasta­kumppaniaan. Moskovassa EU:n ykkös­diplomaatti haroi papereitaan, kun Venäjän valtion media syötti kysymyksiä Lavrovin lapaan.

Lopussa Borrell hymyili vienosti, kun Lavrov kutsui EU:ta epäluotettavaksi kumppaniksi. Vierailun lopuksi selvisi, että Venäjä on karkottanut kolme EU-diplomaattia.

Harva EU:ssa on eri mieltä siitä, että Borrellin esiintyminen meni penkin alle. Hän oli valmistautumaton, kenties pitkän ulkoministerikokemuksensa sokaisema. ”Tiesin, että vierailussa oli riskejä. Otin ne. Minulla ei ollut illuusioita, ja vierailun jälkeen niitä on vielä vähemmän”, Borrell sanoi tiistaina EU-parlamentille. Yli 70 europarlamentaarikkoa vaatii hänen eroaan.

Borrell korosti, ettei ulkopolitiikkaa tehdä kirjelmin, vaan keskusteluyhteyttä on pidettävä yllä. ”Mielestäni olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan.”

Ulkoministeri Lavroville kyseessä oli selkeä voimannäyttö. Hänen asemansa Venäjällä on toisinaan kyseenalaistettu. Lehdistötilaisuus oli myös viesti kotiyleisölle.

Borrell on aiemmin ottanut pakotteisiin kantaa varovasti, ja on pitänyt keskustelua tärkeämpänä. Ulkopolitiikan valta on EU:ssa jäsenmailla, eikä korkean edustajan liikkumavara ole ylipäätään suuri.

Tiistaina EU-parlamentin edessä, vierailustaan selkeästi tyrmistyneenä, Borrell kertoi alkavansa valmistella pakote-ehdotuksia jäsenmaiden käsiteltäväksi. Vierailu alleviivasi, etteivät välit Venäjään ole ainakaan lämpenemässä.

Suomi on yleisesti kannattanut korkean tason tapaamisia Venäjän kanssa ja pitänyt niiden määrää liian vähäisenä. Suomi saakin näytön paikan, sillä seuraavana korkea-arvoisena vieraana Venäjälle on matkaamassa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavisto tapaa Lavrovin maanantaina Pietarissa.

Haaviston matkaa seurataan nyt suurella kiinnostuksella. Haaviston harteilla on taakka todistaa, että vierailuja ja keskustelua Venäjän kanssa on syytä jatkaa.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.