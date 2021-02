Olemme hakeneet apua viideltä eri luukulta. Hoidoksi hän on saanut lääkepurkin ja kehotuksen katsoa netistä Vapaaksi viiltelystä omahoito-ohjelmaa.

Olemme viime keväästä lähtien hakeneet apua ahdistusoireilevalle yläkouluikäiselle Helsingissä. Koulu ja Nuorisoasema totesivat nuoren tarvitsevan erikoissairaanhoitoa. Syksyllä nuoren itsetuhoinen olo johti Lastensairaalan päivystykseen, ja saimme lähetteen nuorisopsykiatrian tutkimus- ja arviointiyksikköön Pasilaan. Siellä nuorelle ehdotettiin tutkimusjakson päätteeksi tammikuussa alkavaa kymmenen kerran vertaisryhmää ja mielialalääkitystä.

Nuori viiltelee itseään, saa paniikkikohtauksia ja kokee itsensä arvottomaksi. Hän ei ole ollut koulussa yhtään kokonaista viikkoa tänä kouluvuonna ja on siirtynyt erityisen tuen piiriin. Tilanne on raskas perheen muille lapsille, ja toinen vanhemmista on ollut jo sairauslomalla hoitouupumuksen takia.

Koulu tekee kaikkensa tukeakseen nuorta opetuksellisesti, ja olemme saaneet päätöksen alkavasta sosiaalipuolen perhetyöstä, mutta erikoissairaanhoito ei ole kummankaan alaa.

Olemme hakeneet apua viideltä eri luukulta. Nuori on yrittänyt jaksaa sanoittaa vointiaan lukuisille ammattilaisille. Hoidoksi hän on saanut lääkepurkin ja kehotuksen katsoa netistä Vapaaksi viiltelystä -omahoito-ohjelmaa.

Luvattu vertaisryhmä tammikuussa olikin täynnä. Maaliskuussa alkavaan ryhmään ehkä mahtuu. Sairaanhoitaja soittaa kerran viikossa kysyäkseen lääkkeiden sivuvaikutuksista.

Koemme, että kukaan ei ole ottanut koppia nuoremme mielenterveyden ongelmista. Joka käänteessä meille on kerrottu resurssien puutteesta. Heikoin lenkki on nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito, jonne pääsyä tässä kaupungissa pidetään lottovoittona.

Vetoamme päättäjiin kaikilla tasoilla. Nuorten mielenterveystyö tarvitsee pikaisesti resursseja. Byrokratia yksiköiden väliltä on purettava, jotta nuori saa tarvitsemansa avun yhdeltä luukulta. Lyhytterapiat, vertaisryhmät ja nettisivujen itsehoito-ohjelmat eivät saa korvata pitkiä, sitoutuneita hoitosuhteita.

Epätoivoiset vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

