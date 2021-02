Sotarikoksista rankaiseminen on myös Suomen tehtävä

On tärkeää, että suomalaiset viranomaiset toimivat virkavastuulla kansainvälisissä asioissa riippumatta siitä, kuinka läheisiä tai etäisiä ne suomalaiselle yhteiskunnalle ovat.

Tampereella oikeuden eteen tuodun sotarikostapauksen raakuus ja sen selvittämisen kustannukset ovat herättäneet keskustelua.

Brittiläinen politiikan tutkija Mary Kaldor kuvasi jo kaksikymmentä vuotta sitten ”uusia sotia” vakavaksi uhkaksi kansainväliselle järjestykselle. Niiden tärkeimmät toimijat eivät ole valtioiden armeijoita vaan muotoaan muuttavia yksityisiä asejoukkoja, joiden tavoitteena ei ole valloittaa alueita vaan luoda turvattomuutta. Niiden väkivalta ei kohdistu kansalliseen puolustukseen vaan siviiliväestöön.

Afrikassa asejoukot syntyvät usein kaupungeissa, mutta eivät pysty uhmaamaan keskushallintoa suojelevia armeijoita. Siksi ne vetäytyvät maaseudulle, mutta ilman ohjelmaa, jota paikalliset ihmiset kannattaisivat.

Toimintatavoiksi jäävät pakottaminen, kiihottaminen ja tuho: sodankäynti ilman muuta tavoitetta kuin sota itsessään. Sota oikeuttaa väkivallan, josta tulee toimeentulon ja vallan lähde kaikille siihen osallistuville toimijoille.

Toimintaa eivät säätele valtioiden väliset sopimukset vaan korruptio, rikollisuus ja kansainvälisen kaupan laittomat rahavirrat, jotka liikuttavat niin aseita, arvokkaita mineraaleja, huumeita kuin ihmisiäkin.

Päävastuu sotarikoksista rankaisemisesta on kansallisilla viranomaisilla, mutta usein näin ei syystä tai toisesta tapahdu. Kansainvälisen yhteisön keinot puuttua tilanteisiin ovat kehittyneet, mutta ovat silti edelleen puutteellisia.

YK:n alaisten erityistuomioistuimien lisäksi kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court, ICC) käsittelee sotarikostapauksia.

Afrikan valtioista suurin osa on tuomioistuimen jäseniä, ja suurin osa tuomioistuimen käsittelemistä tapauksista on koskenut Afrikan maiden kansalaisia. Tuomioistuinta on jopa kutsuttu ”Afrikan rikostuomioistuimeksi”.

Silti vain pieni osa rikoksista on päätynyt tuomioistuimen käsittelyyn. Siksi on tärkeää, että sotarikoksia voidaan tutkia ja käsitellä myös esimerkiksi Suomessa. On tärkeää, että suomalaiset viranomaiset toimivat virkavastuulla kansainvälisissä asioissa riippumatta siitä, kuinka läheisiä tai etäisiä ne suomalaiselle yhteiskunnalle ovat.

Tarvitaan kansalaisjärjestöjä ja paikallisten yhteisöjen osallistumista, mutta myös viranomaisten toimivaltaa. Sekavissa sodissa tapahtuneiden rikosten kansainvälinen selvittely valtiokeskeisen vuorovaikutuksen marginaalissa ei ole mahdollista ilman monilla tasoilla olevien toimijoiden myötävaikutusta.

Monitasoinen hallinto on yhtä oikeustapausta laajempi ja itse asiassa myös kansainvälistä oikeutta laajempi haaste. Se koskee kaikkea hyvää hallintoa maailmassa, jossa on yhä enemmän yhteisiä ongelmia mutta varsin epätäydelliset rakenteet niiden käsittelemiselle.

Liisa Laakso

Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala, Ruotsi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.