Kun päihderiippuvuus on edennyt niin pitkälle, että yksilö hakee apua, kahden kuukauden jonotus avun saamiseksi on aivan sietämätön.

Nimimerkki Pettynyt (HS Mielipide 9.2.) kirjoitti osuvasti päihdeongelmaisen rujosta kohtaamisesta kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tämä oli surullista luettavaa mutta totta erittäin monessa kaupungissa ja kunnassa.

Arviolta neljä viidestä päihdeongelmaisesta on työelämässä. Kun päihdeongelmainen tulee pyytämään apua, on ongelma jo pitkällä ja häpeä suuri. Tällainen Pettyneen kuvaama vastaanotto on vihoviimeinen tapa kohdata päihderiippuvuus. Se kuvaa surullisesti päihdehuollon tasoa ja ymmärrystä maassamme. Se on kuitenkin kaikkein yleisin tapa, miten päihdeongelma kohdataan.

Vika ei ole lääkäreissä tai hoitajissa: he tekevät sitä, mihin on koulutettu. Syyttävän sormen taktiikka on muutenkin huono. Lääkäreitä tai hoitajia ei ole koulutettu kohtaamaan riippuvuuksia tai miten niistä toivutaan. Muutoksen täytyy lähteä jo koulutuksesta. Lääkäri hoitaa diagnostisen puolen, toipuminen taas tapahtuu toisella tavalla. Tämä on ymmärretty useissa maissa maailmalla – addiktiot on erotettu omaksi alakseen. Ihminen ei valitse sairauksiaan.

Vertaistuellinen toiminta ja kokemusasiantuntijuus tekevät vasta tuloaan Suomessa. Tämä on seurausta siitä, että kirjoittajan kaltaisia kokemuksia on tuhansia ja tuhansia. Nykymalli ei toimi ja se on pahasti hajalla.

Asiakkaat ovat alkaneet vaatia tuloksia. Päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua ja jota voidaan tuloksellisesti hoitaa.

Raitistuminen tapahtuu kohtaamalla ihmisen sairaus ja vertaistuella. Suomessa ja maailmalla on toimivia vertaistukeen perustuvia hoitomuotoja. Kahdentoista askeleen toipumisohjelmat, kuten AA ja siihen pohjautuva laitosmallinen Minnesota-hoito, ovat laajalti tunnustettuja sekä tehokkaaksi osoitettuja.

Päihdehoidolla pitää olla tavoite. Ainoa mittari on raitistuminen. Tämä tavoitemittari puuttuu kansallisesta päihdehoidostamme. Kohtuukulutuksen vaihtoehto on poissuljettu, kun päihderiippuvuus on edennyt tasolle, jossa päihteenkäytön hallinta ollaan menettämässä tai menetetty. Silloin on ihan turha puhua tai kysyä määristä.

Toipuakseen ja raitistuakseen ihmisen pitää ymmärtää sairautensa. Laadukas päihdehoito siirtää vastuun sairauden hoitamisesta sairastuneelle itselleen. Siinä ei tarvita (syyllistäviä) puhalluksia tai labroja. Siinä tarvitaan vertaistukea.

Kun päihderiippuvuus on edennyt niin pitkälle, että yksilö hakee apua, kahden kuukauden jonotus avun saamiseksi on aivan sietämätön. Usein sinä aikana ikkuna avun vastaanottamiselle sulkeutuu. Se ikkuna on usein auki vain muutaman päivän, joskus vain tunteja.

Avun hakeminen ei myöskään ole tilanne, jossa avuntarvetta tulisi arvioida. Jos päihdeongelmainen kertoo, että on vaikeuksissa, hätä on ilmeinen. Silloin hätähuutoon tulee vastata muulla tavoin kuin puhallustestein.

Tuloksellisuuden puute ja kuntien eriarvoisuus nousivat myös esiin Myllyhoitoyhdistyksen selvityksessä tammikuussa.

Jouni Lehto

puheenjohtaja

Minna Ekholm

toiminnanjohtaja

Myllyhoitoyhdistys

