Euroopan unionin piti levittää hyvää lähiympäristöönsä, mutta EU:n myymät arvot eivät oikein kelpaa maissa, jonne niitä haluttaisiin innokkaasti kaupata.

Lasten leikki­laulu kertoo ystävien hankkimisesta – tai vaihto­kaupasta. ”Matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan. Jos mua hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saan.”

Euroopan unionin kehityksessä ja nyky­tilassa on ongelmia, pieniä ja isoja. EU on kuitenkin vastannut tärkeimpiin siihen kohdistettuihin toiveisiin. Euroopan integraatio on tuonut mantereelle rauhan, ja unionin sisä­markkinat ovat kasvattaneet eurooppalaisten elin­tasoa.

Yksi iso unionin itselleen asettama tavoite kuitenkin pettää.

Unionin tavoitteena on ollut viedä eurooppalaisia menestystuotteita, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa Euroopan ulkopuolelle. Päämäärä ei ole ollut vain se, että ”jos hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saan”. EU laski, että ”pehmeä voima” – hyvään suostuttelu – lisää unionin mahtia, myös kovaa voimaa. Kun unionin naapurimaille tarjotaan mahdollisuus päästä joskus jäseneksi, ne alkavat sopeuttaa it­seään eurooppalaisiin arvoihin ja kasvattavat myöhemmin yhteis­voimaa.

Laukussa oli muitakin ”onnistamisen” helpottajia kuin ”leipää ja piimää”. Kaukaisemmille maille tarjottiin kehitysapua ja taloudellisia etuoikeuksia ison talousblokin kanssa – ja palan painikkeeksi tietysti demo­kratiaa sekä ihmisoikeuksien oppia.

”Saavunpa keskelle Venäjän maan. Kun sanon päivää, hän sanoo trastui.” EU:n ulkoasiain edustaja Josep Borrell matkusti Moskovaan keskustelemaan Venäjän ylimmän johdon kanssa siitä, mitä länsi ajattelee oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelusta – siis Venäjän demokra­tian tilasta. Kun huomio oli vierailussa, Venäjä siirsi valokeilaa: valaisemaan maan päätöstä karkottaa unionimaiden diplomaatteja. Borrell jäi laukkuineen hölmön rooliin.

Kun Neuvostoliitto kaatui, EU oli järjestämässä Eurooppaa uusiksi. Neuvostoliiton entiset eurooppalaiset alusmaat oli hilattava Venäjän etu­piiristä kauemmaksi. Niille tarjottiin EU-jäsenyyden myötä nousevaa elintasoa – jos tulijat ensiksi remontoisivat hallintonsa länsieurooppalaiseen iskuun. Kaikki lähtivät oikeaan suuntaan, mutta pari kääntyi polulta, koska leipä ja piimä oli jo saatu.

Euroopan uusjaossa kyse oli kuitenkin ennen kaikkea Venäjästä.

Läntisten lujuuslaskelmien mukaan sosialististen rakenteiden kaatumisen piti johtaa markkinatalouden nousuun ja sen taas demokratian kaipuuseen Venäjällä. Niin ei käynyt.

Tilanne oli sama kuin parissa EU-jäsenyyden saavuttaneessa Itä-Euroopan maassa: demokratia ei ollut koskaan päässyt juurtumaan, joten sitä ei osattu kaivata. Näissä maissa päättäjät lavastivat demokratiaa tar­joavat alistajiksi ja demokratian toimintatavat heikkoudeksi.

Vladimir Putinin Venäjä sanookin ”do svidanija”. Eurooppalaisen demokratian periaatteet eivät sovi järjestelmään, jossa valta ja raha kahmitaan vallanpitäjille ja heidän kavereilleen. Euroopassa on toisteltu sitä, että Venäjän kanssa on pidettävä yllä keskusteluyhteyttä. Keskustelemisen piti kuitenkin olla väline: tapa houkutella maata kohti parempaa. Keskustelemisesta on tullut mantra ja tavoite sinänsä. Keskustelun tuottamista tuloksista on vain vähän todisteita.

Ukrainalle ja Valko-Venäjälle ei enää uskallettu myydä mitään. Aiemmin EU-jäsenyyttä halunnut Turkki pitää unionia pilkkanaan.

Kiina on jo vuosia työntänyt Eurooppaa pois Afrikan mantereelta. Ellei demokratiasta ja hyvästä hallinnosta ole kokemuksia, ne eivät käy kaupaksi edes kehitysavun ohessa. Euroopan laiva on lastattu periaatteilla ja neuvoilla, Kiinan laiva koneilla, rahalla ja hyödykkeillä. Kohta todennäköisesti koronavirusrokotteillakin.

Pohjois-Afrikassa nousseen vastarinnan aallon, arabikevään, uskottiin tarjoavan Euroopalle mahdollisuuden ohjailla ja rauhoittaa Välimeren eteläpuolen kehitystä. Niin ei käynyt. Demokratia ei etene sielläkään.

Demokratiaa myyvillä on outo kysynnän ja tarjonnan välinen ongelma. Tuotteen brändi on hyvä siellä, missä tuotetta vähiten tarvitaan – siellä missä sitä jo on. EU:n laukku on kevyt eikä uusia ystäviäkään löydy. Unionin maantieteellinen ja henkinen laajentuminen on pysähtynyt.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.