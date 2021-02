Päihdeongelman kanssa kamppailevan on joskus vaikea luottaa auttajien toimintaan. Myös auttajilla on omat varjonsa, jotka saattavat sotkea tilannetta.

Kirjoitus avun hakemisesta päihdeongelmaan (HS Mielipide 9.2.) oli vavahduttava ja tärkeä puheenvuoro. Häpeä liittyy edelleen vahvasti päihde- ja mielenterveysongelmiin ja estää avun hakemisen ja avun saamisen. Tutkimukseen perustuen häpeä on ihmisen varhaisimpia tunteita. Häpeä saa ihmisen näkemään itsensä huonona ja vääränlaisena. Häpeissään ihminen on varovainen vuorovaikutussuhteissaan, joissa pelkää paljastuvansa toisille.

Avun hakeminen ja vastaanottaminen päihdeongelmaan on juuri tällainen hetki: ratkaiseva toipumisen tielle lähtemiseksi, mutta samalla pelottava. Sen tähden huonoutensa näkymistä pelkäävä ihminen on myös herkkä tulkitsemaan muiden ihmisten ilmaisut arvostelevina ja jopa uhkaavina, vaikka vastapuoli ei sitä tarkoita.

Päihdeongelman kanssa kamppailevan on joskus vaikea luottaa auttajien toimintaan. Myös auttajilla on omat varjonsa, jotka saattavat sotkea tilannetta. Asia on vakava, sillä auttamistyön onnistumismahdollisuudet luodaan auttajan ja autettavan kohtaamisessa.

Julkinen palvelu kärsii resurssien puutteesta. Se ilmenee jatkuvana asiakkaiden ohjaamisena kolmannen sektorin palveluihin. Järjestöjen työssä on mukana henkilöitä, joilla on oma vertaiskokemus päihdeongelmasta.

Suomen Valkonauhaliitossa järjestetään hoidollisia ryhmiä päihdeongelman kanssa kamppaileville. Ryhmänohjaaja on ammattihenkilö, jolla on pitkä kokemus työskentelystä erityisesti naisten kanssa, jotka ovat huolissaan alkoholinkäytöstään. Koronaviruspandemia on välillä estänyt osallistujien fyysisen kokoontumisen, mutta taukojenkin aikana yhteys ryhmäläisiin on ollut säännöllistä. Toivotamme Pettyneen tervetulleeksi ryhmäämme, joka kokoontuu pääkaupunkiseudulla. Paikallisyhdistykset järjestävät vastaavaa toimintaa myös muualla Suomessa, esimerkiksi Kuopiossa.

Kirjoituksessa nostettiin esille myös päihteitä käyttävien äitien avunhakemisen korkea kynnys. Toteutamme parhaillaan STEA-rahoitteista Aurora-hanketta Mikkelin seudulla. On tärkeää tiedostaa, että päihteitä käyttävää äitiä voidaan auttaa ja hän voi kuntoutua hyväksi vanhemmaksi lapselleen. Tunnistamme myös kirjoittajan mainitseman tarpeen lisätä koulutusta hoitotyön ammattiryhmille jo opiskeluvaiheessa.

Sinikka Vilén

puheenjohtaja, Tampere

Elli Martikainen

varapuheenjohtaja, Lappeenranta

Tarja Heino

varapuheenjohtaja, Oulu

Irja Eskelinen

pääsihteeri, Suomen Valkonauhaliitto

