Olisi sääli, jos sote-uudistus kaatuisi tällä kertaa poliittisiin intohimoihin.

Tämä kevät on ratkaisun aikaa sote-uudistukselle. Nykykritiikki näyttää kohdistuvan Uudenmaan outoon erillisratkaisuun, järjestelmän rahoitukseen ja yksityistämissopimusten purkuun.

Huomattava pulma piilee silti myös sote-alueiden työnjaossa ja niiden välisten palvelusopimusten rakentamisessa. Ongelman syy on mitä yksinkertaisin: järjestäjiä on yli kaksikymmentä, mutta laajan päivystyksen sairaaloita vain kolmetoista. Laajan päivystyksen palveluita tarvitsevat väestölleen silti kaikki järjestäjät. Niinpä ne järjestäjät, joilla ei ole omaa laajan päivystyksen sairaalaa, joutuvat ostamaan ne paremmin varustelluilta naapureiltaan. Tämän palvelumarkkinan euromääräinen koko on monta kertaa suurempi kuin yliopistollisen erityistason palveluiden.

Ostaminen, vaihdanta, edellyttää, että palvelut korvataan niiden tuottamiskustannusten mukaan. Suomen erikoissairaanhoito ei ole vakioinut tuotteitaan eikä niillä ole edes yhtenäistä, kaikkien toimijoiden hyväksymää sisäistä laskentajärjestelmää. Nämä puutteet johtavat helposti ostajan ja myyjän välisiin erimielisyyksiin, joiden ratkominen on sekä työlästä että kallista.

Pientä sairaalaa hallinnoiva järjestäjä on siis samantapaisen pulman edessä kuin keskimääräinen suomalainen kunta nyt on erikoissairaanhoidosta tulevan laskujen tulvan edessä: maksa äläkä mukise! On huomattava, ettei maksajalla ole edes edustajaa naapurijärjestäjän valtuustossa, kunnalla sentään on. Tavoiteltu paikallisdemokraattinen ohjaus loittonee yhä kauemmas.

Olisi sääli, jos sote-hanke kaatuisi tällä kertaa poliittisiin intohimoihin, jotka tässä esimerkissä aineellistuvat haluna pitää kiinni ylisuuresta järjestäjäjoukosta ja haluna rajoittaa lain voimalla laajan päivystyksen sairaaloiden lukumäärä kolmeentoista.

Martti Kekomäki

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.